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Финансы ,  
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Тинькофф Банк подал иск к «ВымпелКому» более чем на ₽400 млн

В марте «Тинькофф» уже начал судиться с МТС из-за стоимости СМС-рассылки. ФАС выдавала операторам «большой четверки» предупреждения, обвиняя их в злоупотреблении монопольным положением на этом рынке
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тинькофф Банк подал иск на 436,8 млн руб. к «ВымпелКому» (владельцу бренда «Билайн»), следует из электронной картотеки суда.

Иск направлен в московский Арбитражный суд 31 мая, в рассмотрение он пока не принят. В качестве третьего лица в иске фигурирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Суть претензий банка пока неизвестна.

«Это иск, аналогичный тому, что был ранее подан к оператору МТС», — заявили РБК в пресс-службе Тинькофф Банка.

Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев.

В конце марта Тинькофф Банк подал иск к мобильному оператору МТС. Тогда сумма исковых требований составляла 1,117 млрд руб., а третьей стороной дела также была указана ФАС. Иск связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги СМС-рассылки. Источник РБК, близкий к МТС, тогда сообщал, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам. «В данном случае основания подачи иска одинаковы для всех операторов «большой четверки», так как претензии ФАС по рассылкам были ко всем операторам», — говорил собеседник РБК.

Тинькофф Банк подал иск к МТС на ₽1,1 млрд
Бизнес
Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

Спор ФАС, банков и мобильных операторов из-за стоимости СМС-рассылки длится уже несколько лет. В 2018 году ФАС выдала предупреждение операторам «большой четверки» (ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл»): служба пришла к выводу, что стоимость СМС-рассылок для банков с госучастием, в частности для Сбербанка и ВТБ, ниже, чем для частных банков. В этом ФАС усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства и дискриминации. Нарушения операторам предписали исправить в течение 14 дней. В 2019 году ФАС вновь заявила об аналогичных нарушениях у трех операторов — МТС, «ВымпелКома» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). В этот раз служба сообщила, что цены отличались не только для банков, но и для прочих компаний, в зависимости от того, участвовало ли в них государство.

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Спустя два года после первого решения ФАС «Тинькофф» счел, что операторы продолжают завышать цены на тарифы рассылки для отдельных банков. В тяжбе с МТС банк оценил свой ущерб из-за этого в 1,021 млрд руб.

Авторы
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Екатерина Костина Екатерина Костина
При участии
Владислав Скобелев
Тинькофф Банк ВымпелКом
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