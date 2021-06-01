Тинькофф Банк подал иск к «ВымпелКому» более чем на ₽400 млн

В марте «Тинькофф» уже начал судиться с МТС из-за стоимости СМС-рассылки. ФАС выдавала операторам «большой четверки» предупреждения, обвиняя их в злоупотреблении монопольным положением на этом рынке

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тинькофф Банк подал иск на 436,8 млн руб. к «ВымпелКому» (владельцу бренда «Билайн»), следует из электронной картотеки суда.

Иск направлен в московский Арбитражный суд 31 мая, в рассмотрение он пока не принят. В качестве третьего лица в иске фигурирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Суть претензий банка пока неизвестна.

«Это иск, аналогичный тому, что был ранее подан к оператору МТС», — заявили РБК в пресс-службе Тинькофф Банка.

Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев.

В конце марта Тинькофф Банк подал иск к мобильному оператору МТС. Тогда сумма исковых требований составляла 1,117 млрд руб., а третьей стороной дела также была указана ФАС. Иск связан с решением ФАС в отношении операторов, злоупотреблявших монопольно высокой ценой на услуги СМС-рассылки. Источник РБК, близкий к МТС, тогда сообщал, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам. «В данном случае основания подачи иска одинаковы для всех операторов «большой четверки», так как претензии ФАС по рассылкам были ко всем операторам», — говорил собеседник РБК.