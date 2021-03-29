Тинькофф Банк подал иск к МТС на ₽1,1 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 13:11
В США выпустят кроссовер на солнечной энергии. Фото Авто, 16:34 ФСБ сообщила о попытке футболиста передать Украине детали для С-300 Общество, 16:33 В Минтруде назвали средний размер пенсии в России Общество, 16:32 На какую криптовалюту обратить внимание на этой неделе. 6 вариантов Крипто, 16:27 Повсюду клоны: какие ИТ-технологии помогут вам превзойти конкурентов Pro, 16:26 Infiniti рассказала о системе полуавтоматического управления нового QX60 Авто, 16:15 Власти назвали преимущество из-за пропажи Ярославля с купюр Финансы, 16:13 Кремль объяснил присутствие замглавы Минобороны на параде в Мьянме Политика, 16:12 Что означает термин «профессии будущего» Экономика образования, 16:00  Суэцкий канал не смогли разблокировать после снятия Ever Given с мели Общество, 16:00 Кремль ответил на вопрос об участии Путина в переговорах по климату Политика, 15:58 УЕФА отреагировал на незасчитанный гол Роналду в ворота Сербии Спорт, 15:55 Тинькофф Банк подал иск к МТС на ₽1,1 млрд Бизнес, 15:54 Полиция начала проверку слов Соловьева о Гитлере и Навальном Политика, 15:52
Бизнес ,  
0 

Тинькофф Банк подал иск к МТС на ₽1,1 млрд

Третьей стороной в иске указана ФАС. В интернете появилась копия искового заявления, из которой следует, что банк обвинил МТС в установлении монопольно высокой цены на смс-рассылку
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Тинькофф Банк подал иск к ПАО «Мобильные телесистемы», следует из данных в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Третьей стороной в иске указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Заявление было зарегистрировано 29 марта, дело пока не принято к производству. Сумма исковых требований — 1,117 млрд руб.

РБК направил запросы в МТС и Тинькофф Банк. 

ФАС признала вину операторов в занижении цен на СМС для госбанков
Финансы
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Telegram-канал Арбитр опубликовал копию искового заявления банка, в котором Тинькофф Банк утверждает, что понес убытки из-за противоправных действий МТС. Как сообщает банк, мобильный оператор злоупотреблял доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки, а также создания дискриминационных условий».

В иске также говорится, что ФАС уже выносила предписание МТС прекратить действий, нарушающие антимонопольное законодательство. «Однако противоправные действия ПАО «МТС» продолжились и после вынесения ФАС России решения и предписания», — говорится в документе.

В итоге Тинькофф Банку был причинен реальный ущерб в размере 1,021 млрд руб., следует из заявления.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Владислав Скобелев
МТС Тинькофф Банк иск ФАС
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter