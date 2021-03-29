Тинькофф Банк подал иск к МТС на ₽1,1 млрд

Третьей стороной в иске указана ФАС. В интернете появилась копия искового заявления, из которой следует, что банк обвинил МТС в установлении монопольно высокой цены на смс-рассылку

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Тинькофф Банк подал иск к ПАО «Мобильные телесистемы», следует из данных в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Третьей стороной в иске указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Заявление было зарегистрировано 29 марта, дело пока не принято к производству. Сумма исковых требований — 1,117 млрд руб.

РБК направил запросы в МТС и Тинькофф Банк.

Telegram-канал Арбитр опубликовал копию искового заявления банка, в котором Тинькофф Банк утверждает, что понес убытки из-за противоправных действий МТС. Как сообщает банк, мобильный оператор злоупотреблял доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки, а также создания дискриминационных условий».