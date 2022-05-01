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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Мелитополя анонсировала открытие в городе российского банка

Власти Мелитополя сообщили о снижении тарифов на свет и воду, а также разрешили не платить по кредитам ушедшим из города украинским банкам, заявила и.о. главы города Галина Данильченко

В украинском Мелитополе, который с февраля контролируется российскими военными, откроется отделение российский ЦМРБанк, заявила исполняющая обязанности главы города Галина Данильченко, передает "Интерфакс".

«Мы сейчас готовим открытие первого отделения ЦМРБанка. Это будет первый российский банк. Затем планируется открытие филиалов», — сказала Данильченко.

ЦМРБанк работает с 2015 года, головной офис находится в Москве, следует из данных банка на его сайте. Отделения работают в Ростове-на-Дону, Таганроге, Белгороде и в Крыму. Приоритетным направлением банк называет работу с малым и средним бизнесом.

По ее словам, в общей сложности планируется открыть семь отделений, но решения об этом будут приниматься, исходя из востребованности. Открытие российского банка необходимо для возобновления работы промышленных предприятий, в ближайшие три недели запланировано внедрение новой платежной системы, которая позволит закупать сырье в России и продавать ей готовую продукцию, рассказала мэр города.

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Украинские банки прекратили работу в городе, а жителям Мелитополя местные власти разрешили не платить по взятым в них кредитам, сказала Данильченко. Также жителям списали долги за свет и воду, а сами тарифы за ЖКУ снижены в среднем на 30%, добавила она.

Данильченко рассказала, что пока еще не окончательно определена на ставка на газ, однако местные власти намерены пересмотреть тарифы в меньшую сторону. Она отметила, что за последние годы цена для потребителя на газ выросла с 74 копеек до 7,96 гривны (около 18 рублей) за куб.

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По ее словам, в мае в рубли переведут социальные выплаты. «Украина закрыла финуправление, казначейство, реестры все. Что раньше финансировал бюджет Киева, сейчас будет финансировать Россия», — сообщила и.о. главы Мелитополя.

РБК направил запрос в ЦМРБанк.

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С 1 мая в Херсонской области, которая полностью контролируется российскими военными, объявили о переходе на расчеты в рублях. В течение четырех месяцев будет действовать переходный период, когда использоваться будет и гривна, и российская валюта. После этого будет полностью осуществлен переход на рубль, сообщал Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации области. Также в регионе анонсировали работу Международный расчетный банк, который ранее открыл филиалы в Донецкой и Луганской народных республиках.

Использование рубля также началось в Бердянске (Запорожская область), который также контролируется российскими военными.

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Кирилл Соколов
При участии
Анастасия Серова
Мелитополь рубль Украина
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