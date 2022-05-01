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Военная операция на Украине ,  
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МЧС сообщило о выплате 70 млн руб. пенсионерам и бюджетникам на Украине

Россия выплатила более 70 млн руб. пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций Украины, сообщила пресс-служба МЧС, передает ТАСС.

«За месяц работы пунктов выдачи принято более 7400 заявлений. Выплаты получили более 7000 человек», — сказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС начали выплачивать украинцам по 10 тыс. руб. в конце марта в мобильных пунктах на территориях под контролем российских военных. В первый день заявления подали около 200 украинцев. 28 марта министерство отчиталось о 1,5 тыс. заявлений и о 900 гражданах Украины, которые получили выплаты от России.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о выплате по 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на «освобожденных» территориях Украины. Они должны получить деньги в мае.

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В свою очередь Украина выплачивает работающим гражданам и индивидуальным предпринимателям, которые находятся в местах наиболее активных боевых действий, помощь в размере 6,5 тыс. гривен (15 340 руб.). На нее выделено около 25 млрд гривен. Заявления на помощь подали более 3,6 млн украинцев. По состоянию на 22 марта выплаты получили более 480 тыс. граждан, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.


 

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Украина выплаты рубли МЧС пенсионеры бюджетники
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