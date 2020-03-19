Дума приняла закон о защите и поощрении инвестиций

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Во втором чтении законопроект одобрили 18 марта.

Принятый пакет содержит три закона, которые должны создать в России «предсказуемые и благоприятные условия» для ведения бизнеса и инвестиционных проектов. Законопроект также включает поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Одобренный Госдумой пакет касается только компаний, которые заключают с государством договор на реализацию отдельного инвестиционного проекта (СЗПК). Пакет законов гарантирует неизменность налоговых условий (налоги на прибыль, транспорт, имущество организаций и пр.) и условий использования земли на срок от 6 до 20 лет.

Закон также устанавливает объем необходимых для получения особых условий инвестиций. В области здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта они должны составлять не менее 250 млн руб., в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства — от 500 млн руб., в сфере обрабатывающего производства — от 1,5 млрд руб. и от 5 млрд руб. для иных отраслей. В регулируемый перечень не входят игорный бизнес, производство табака и алкоголя, топливный бизнес и область нефтегазовой добычи.