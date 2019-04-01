Заседание суда о контроле над «Восточным» сделали закрытым

Заседание Арбитражного суда Амурской области, на котором будет принято решение об обеспечительных мерах в рамках иска миноритарного акционера банка «Восточный» об аресте акций инвестфонда Baring Vostok пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает «РИА Новости».

«По обеспечительным мерам просим рассмотреть в закрытом режиме ради сохранения коммерческой тайны», — сказала представитель «Восточного» на заседании. Ходатайство банка суд удовлетворил.

Иск подала компания Finvision Holdings Артема Аветисяна. Она попросила суд заблокировать уже согласованную ранее с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций из пакета кипрской Evision Holdings, которая контролирует 52% ценных бумаг «Восточного» (конечный бенефициар — Baring Vostok).

На прошлой неделе Арбитражный суд Лондона вынес решение по этому спору против Finvision Holdings и обязал ее отказаться от попыток исполнения колл-опциона на приобретение почти 10% акций «Восточного», что означало бы переход к ней контроля над банком (в настоящее время Finvision принадлежит 32,02% уставного капитала).

Колл-опцион был заключен в 2016 году. Он предоставлял Аветисяну возможность выпустить 10% акций «Восточного за 750 млн руб. Изначально этот пакет принадлежал Finvision, но потом компания продлила его. Аветисян считает, что структура Baring Vostok умышленно препятствовала реализации опциона. Инвестхолдинг Майкла Калви, в свою очередь, считает, что бывшие акционеры «Юниаструма», который объединился с «Восточным» совершали подозрительные сделки.