ВТБ позволит клиентам вводить запрет на снятие вкладов

С февраля клиенты ВТБ смогут устанавливать самозапрет не только на получение кредитов, но и на снятие денег с депозитов, рассказал зампред банка Георгий Горшков. В ВТБ это считают еще одной мерой по борьбе с мошенниками

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ВТБ в феврале запустит сервис, позволяющий клиентам-физлицам самостоятельно ограничивать операции по счетам и вкладам, а также устанавливать самозапрет на получение кредитов в мобильном приложении и интернет-банке. Об этом журналистам сообщил зампред кредитной организации Георгий Горшков. Он пояснил, что такая опция нацелена на борьбу с мошенничеством — схемами, когда злоумышленники с помощью методов социальной инженерии вводят граждан в заблуждение и вынуждают переводить деньги со счетов.

По его словам, сначала физлица смогут устанавливать запрет на снятие наличных по QR-коду, а до конца первого квартала у них появится возможность устанавливать ограничения на операции с вкладами и кредитами. Самозапрет на кредиты — требование обновленного законодательства, а ограничения на вклады ВТБ предлагает как дополнительную опцию.

С 1 марта в России вступит в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение потребительских кредитов и займов. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги», а в отдельных регионах — через многофункциональные центры (МФЦ). Данные о наличии запрета на ссуды будут отображаться в кредитной истории клиента. Снять ограничение можно будет точно таким же способом, но не раньше, чем через два дня после установки самозапрета.

Горшков не стал раскрывать детали работы сервиса, чтобы не давать подсказок злоумышленникам. Он напомнил, что уже сейчас клиенты могут через приложение настроить лимиты на различные виды операций по картам.

«Будет похожая технология, когда клиент сам решает: например, депозит положил на год, и я не хочу, чтобы у меня была возможность «в цифре» перевести эти деньги. Но если я приду, например, в отделение и скажу: «Я все-таки передумал, мне все-таки нужны эти 500 тыс. руб. сделать ремонт». Хорошо, пожалуйста. Это по выбору клиента, в рамках этого сервиса мы сами ничего замораживать не будем. Это исключительно инициатива клиента, причем он может передумать», — подчеркнул Горшков.