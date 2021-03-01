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«Траст» подал иск к детским магазинам миллиардера Мамута на 0,5 млрд руб.

Конфликт «Траста» и миллиардера Александра Мамута продолжается: банк непрофильных активов подал иск к компании бизнесмена, развивающей сеть магазинов детских игрушек Hamleys в России. Она просрочила долг почти на 500 млн руб.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 498 млн руб. к компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), относящейся к структурам миллиардера Александра Мамута. Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Москвы и пока еще не принято судом.

Как следует из базы данных «СПАРК», «Вандеркинд» принадлежит компании «Кукхаус», которая в свою очередь контролируется кипрской Farnborough (90% принадлежит фонду Мамута Lynwood и 10% Роману Саркисяну). В 2019 году компания заложила «Трасту» акции «Кукхауса», говорится в выписке из кипрского реестра. Cookhouse — бренд магазинов по продаже кухонных принадлежностей.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Иск банка непрофильных активов к компании «Вандеркинд» связан с просрочкой по основному долгу на сумму 500 млн руб., образовавшейся после 31 декабря 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст». РБК направил запрос представителю миллиардера.

Конфликт «Траста» и Мамута стал публичным в январе: в начале месяца «Траст» подал иск к бизнесмену на 1 млрд руб. как к поручителю по кредитам киносети «Синема парк», а также списал часть ее новогодней выручки. Как сообщал представитель банка РБК, общая сумма долга структур бизнесмена составляет 23,5 млрд руб. (19,82 млрд руб. приходится на объединенную сеть кинотеатров «Синема парк», $4,5 млн и 2,5 млрд руб. — на компании «Медхолдинг» и «Вандеркинд»).

Позиция «Траста» такова: банк не получил приемлемого предложения о реструктуризации, в то время как компании бизнесмена продолжили выходить на просрочку. В итоге банк пошел на подачу исков и списание выручки в погашение просрочки по кредитам. «Мы не можем ждать вечно, когда поступит приемлемое соглашение. Либо будет найдено решение по реструктуризации, либо будет банкротство и смена собственников», — говорил на пресс-конференции в феврале глава «Траста» Александра Соколов.

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Мамут не комментировал ситуацию с «Трастом». При этом председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин обращался с письмом к главе администрации президента Антону Вайно, в котором сообщил, что «Траст» принуждает к банкротству» киносеть «Синема парк», «поскольку списание выручки целиком крайне негативно влияет на бизнес». «Полагаю, что это не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода», — указал Березин.

В ответ на действия «Траста» «Синема парк» и структура Мамута A&NN подали к банку несколько исков в Арбитражный суд Москвы об изменении условий кредитных договоров и их продлении до 2027 года. Необходимость реструктуризации обосновывается форс-мажорным обстоятельством — пандемией, говорил источник РБК в A&NN. Коронавирусные ограничения привели к резкому снижению выручки киносетей. «Траст» такое предложение не устраивает, заявлял Соколов. Иски приняты, но еще не рассматривались судом.

«Ситуация по задолженности Александра Мамута перед «Трастом» пока не изменилась», — сказали РБК в пресс-службе банка непрофильных активов.

Автор
Павел Казарновский
При участии
Елизавета Ефимович
Траст Александр Мамут
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