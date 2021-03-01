«Траст» подал иск к детским магазинам миллиардера Мамута на 0,5 млрд руб.

Конфликт «Траста» и миллиардера Александра Мамута продолжается: банк непрофильных активов подал иск к компании бизнесмена, развивающей сеть магазинов детских игрушек Hamleys в России. Она просрочила долг почти на 500 млн руб.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 498 млн руб. к компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), относящейся к структурам миллиардера Александра Мамута. Исковое заявление зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Москвы и пока еще не принято судом.

Как следует из базы данных «СПАРК», «Вандеркинд» принадлежит компании «Кукхаус», которая в свою очередь контролируется кипрской Farnborough (90% принадлежит фонду Мамута Lynwood и 10% Роману Саркисяну). В 2019 году компания заложила «Трасту» акции «Кукхауса», говорится в выписке из кипрского реестра. Cookhouse — бренд магазинов по продаже кухонных принадлежностей.

Иск банка непрофильных активов к компании «Вандеркинд» связан с просрочкой по основному долгу на сумму 500 млн руб., образовавшейся после 31 декабря 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе банка «Траст». РБК направил запрос представителю миллиардера.

Конфликт «Траста» и Мамута стал публичным в январе: в начале месяца «Траст» подал иск к бизнесмену на 1 млрд руб. как к поручителю по кредитам киносети «Синема парк», а также списал часть ее новогодней выручки. Как сообщал представитель банка РБК, общая сумма долга структур бизнесмена составляет 23,5 млрд руб. (19,82 млрд руб. приходится на объединенную сеть кинотеатров «Синема парк», $4,5 млн и 2,5 млрд руб. — на компании «Медхолдинг» и «Вандеркинд»).