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Путин выступил за продажу санируемых банков
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Путин выступил за продажу санируемых банков
Санация «по списку», 01 мар, 13:38
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Путин выступил за продажу санируемых банков
Владимир Путин и ранее поддерживал действия ЦБ в банковском секторе, но во время послания Федеральному собранию высказался за активную продажу некогда частных банков, ставших собственностью государства
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент Владимир Путин поддержал идею продажи банков, находящихся на санации. Об этом Путин заявил в послании Федеральному собранию, передает корреспондент РБК.

«В последнее время в результате оздоровления банковской системы под контроль государства перешел ряд финансовых активов. Их нужно энергично выводить на рынок и продавать», — сказал Путин, отметив, что это «правильный процесс».

Президент отметил, что существует необходимость снижения доли государства в экономике. «Хочу обозначить принципиальную позицию: доля государства в экономике должна постепенно снижаться», — подчеркнул Путин. Это необходимо для того, чтобы «экономика заработала в полную силу». «Нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший уровень предпринимательских свобод и конкуренции», — заключил президент.

Гости послания Владимира Путина Федеральному собранию Еще 9 фото
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С лета 2017 года под санацию ЦБ попали ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Также на санации Банка России находятся некоторые другие кредитные организации, например банк «Советский». В конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что доля банков с государственным участием в российском банковском секторе достигла 66,2%.

Банки санируются по новой схеме санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По словам Набиуллиной, новый механизм санации позволяет решить вопрос с искажением конкуренции в финансовой сфере и избежать некорректного поведения санатора, которое было возможно при участии в оздоровления Агентства страхования вкладов (АСВ).

Путин и ранее поддерживал санацию банков через ФКБС. Он отмечал, что благодаря фонду «люди, которые довели финансовое учреждение до такого состояния, не получают оттуда никаких денег».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Владимир Путин , санация банков , ФКБС
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