Минкомсвязи предложило создать для майнеров биржу по обмену криптовалют

Минкомсвязи выступает за создание в России специальной биржи, на которой майнеры смогут обменивать добытую криптовалюту на обычные деньги, заявил в ходе организованной Внешэкономбанком конференции «Криптосреда» заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, передает корреспондент РБК.
По его словам, такое решение позволило бы сделать майнинг максимально прозрачным для государства, заявил Козырев. «Операции [будут проводиться] на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами», — пояснил замминистра.
Он также рассказал, что на базе Минкомсвязи были проведены консультации с профессиональным сообществом, по итогам которого была подготовлена концепция регулирования майнинга. Положения данной концепции, по словам Козырева, учтены в обновленной версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», где предполагается разделить понятия промышленной деятельности для майнинга и мелкорозничного, то есть частного, майнинга. Для промышленного майнинга в законопроекте будут устанавливаться особые технические требования. Подробностей относительно данных требований Козырев не раскрыл.
28 февраля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что законопроект в ближайшие дни будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Центральный банк ранее высказывался в поддержку майнинга криптовалют, однако выступал против того, чтобы добытую криптовалюту можно было менять на обычные деньги на территории России.
«Мы как Банк России считаем, что они все же должны это делать не на территории России», — заявляла заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. По мнению ЦБ, операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания средств, так как отследить полную цепочку создания и обращения криптовалюты нельзя. В связи с этим регулятор опасается, что разрешение обменных операций легализует сомнительные транзакции.
Противоположного мнения придерживался по этому вопросу Минфин. В законопроекте «О цифровых финансовых активах», разработчиком которого выступил Минфин, предлагается разрешить гражданам покупать и продавать криптовалюты и токены через торговые площадки, брокеров, дилеров и форекс-дилеров, имеющих соответствующие лицензии.