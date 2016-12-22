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Минкомсвязи предложило создать для майнеров биржу по обмену криптовалют
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Минкомсвязи предложило создать для майнеров биржу по обмену криптовалют
Финансы, 01 мар, 11:56
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Минкомсвязи предложило создать для майнеров биржу по обмену криптовалют
По словам замглавы ведомства Алексея Козырева, такое решение помогло бы сделать майнинг прозрачным для государства и дать возможность обложить доходы майнеров налогом
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минкомсвязи выступает за создание в России специальной биржи, на которой майнеры смогут обменивать добытую криптовалюту на обычные деньги, заявил в ходе организованной Внешэкономбанком конференции «Криптосреда» заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев, передает корреспондент РБК.

По его словам, такое решение позволило бы сделать майнинг максимально прозрачным для государства, заявил Козырев. «Операции [будут проводиться] на бирже, поскольку они для государства будут прозрачными, будут облагаться налогами», — пояснил замминистра.

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Он также рассказал, что на базе Минкомсвязи были проведены консультации с профессиональным сообществом, по итогам которого была подготовлена концепция регулирования майнинга. Положения данной концепции, по словам Козырева, учтены в обновленной версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», где предполагается разделить понятия промышленной деятельности для майнинга и мелкорозничного, то есть частного, майнинга. Для промышленного майнинга в законопроекте будут устанавливаться особые технические требования. Подробностей относительно данных требований Козырев не раскрыл.

28 февраля заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что законопроект в ближайшие дни будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Центральный банк ранее высказывался в поддержку майнинга криптовалют, однако выступал против того, чтобы добытую криптовалюту можно было менять на обычные деньги на территории России.

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«Мы как Банк России​ считаем, что они все же должны это делать не на территории России», — заявляла заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова. По мнению ЦБ, операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания средств, так как отследить полную цепочку создания и обращения криптовалюты нельзя. В связи с этим регулятор опасается, что разрешение обменных операций легализует сомнительные транзакции.

Противоположного мнения придерживался по этому вопросу Минфин. В законопроекте «О цифровых финансовых активах», разработчиком которого выступил Минфин, предлагается разрешить гражданам покупать и продавать криптовалюты и токены через торговые площадки, брокеров, дилеров и форекс-дилеров, имеющих соответствующие лицензии.

Авторы: Людмила Петухова, Евгений Калюков.
Теги: криптовалюты
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