Глава Удмуртии предложил сделать республику «песочницей» для криптовалют

Законопроект по регулированию криптовалют нуждается в доработке, его формулировки могут отпугнуть компании, заявил Александр Бречалов. С их разработкой нужно спешить, чтобы не оказаться в «позиции догоняющих»

Александр Бречалов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал законопроект о регулировании криптовалют во время своего выступления на заседании в Государственной думе, передает корреспондент РБК.

По его словам, за год обсуждения проблемы госрегулирования криптовалют в России парламентарии не пришли к единой концепции развития цифровой экономики. Также, подчеркнул он, власти и предприниматели не сформулировали консолидированную позицию по отношению к криптовалютам. При этом с принятием решения по криптовалютам нужно спешить, заявил он. «Формат излишней осторожности в очередной раз нас поставит в такую позицию догоняющих», — добавил Бречалов.

​Руководитель региона уточнил, что в опубликованных проектах о цифровых финансовых активах и о краудфандинге как дополнительном способе привлечения инвестиций не поставлены задачи снизить публичные риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма, размыванием налоговой базы. Также законопроект не устанавливает рамки для развития криптоэкономики, порядок организации работы криптобирж, налогообложения сделок с криптовалютами и получения дохода от их получения, а также порядок начисления средств на банковский счет от продажи криптовалют и токенов.

«В то же время в законопроекте чрезмерно регламентируют процесс проведения ICO. Все эти факторы в условиях бурного развития рынка приведут к уходу компаний в юрисдикции, где процесс ICO детально не регулируется, но созданы системные условия для работы. Разработанные нормативно-правовые акты дополнительно накладывают ограничения на ведение предпринимательской деятельности», — считает Бречалов.

Дополнительные регуляторные требования приведут к уходу компаний в другие страны и юрисдикции, например в Японию, заверил глава Удмуртии. Все государственные инициативы Бречалов предложил тестировать на Удмуртии, которая, по его словам, готова к цифровым технологиям.

«Здесь звучала мысль о том, чтобы не внедрять какие-то новые финансовые инструменты или элементы цифровой экономики по всей стране, а выбирать пилотные компании, пилотные форматы. Удмуртия готова стать той самой песочницей для апробации всего того, о чем здесь говорилось», — заключил глава региона.

В российском правительстве пока еще не пришли к выводу о том, что делать в стране с криптовалютами — запрещать их оборот или разрешать, подводя под специальное регулирование. Центробанк, например, выступает за запрет оборота цифровых денег, поскольку считает, что операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания.

Совершенно противоположной позиции придерживается Минфин. В январе ведомство опубликовало проект закона «О цифровых финансовых активах», в котором говорится, что гражданам можно будет покупать и продавать криптовалюты и токены через торговые площадки, брокеров, дилеров и форекс-дилеров, которые имеют специальные лицензии. Минфин утверждает, что введение регулирования уведет рынок в тень.