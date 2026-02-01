В России проиндексировали материнский капитал на 5,6%

Материнский капитал проиндексировали на 5,6%. Выплата за первого ребенка выросла до 728 тыс. руб.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 февраля в России размер материнского капитала увеличился на 5,6%. Выплата за рождение первого ребенка составит 728,92 тыс. руб. За второго ребенка матери выплатят еще 234,32 тыс. руб., или 963,24 тыс. руб., если не был оформлен сертификат на первенца.

Маткапитал, полученный в прошлые годы, также проиндексируют на 5,6%.

С 1 февраля 2022 года маткапитал индексируют согласно прогнозируемой инфляции. В 2025 году индексация составила 9,5%: за первого ребенка выплачивали 690,2 тыс. руб., за второго — 912,1 тыс. руб. Если семья уже оформила сертификат на первенца, за рождение второго ребенка она дополнительно получала 221,9 тыс. руб.

Госпрограмма «материнский капитал» была запущена в 2007 году. Изначально выплату семья получала после рождения второго ребенка, но с 2020 года программу расширили, и маткапитал можно оформить после рождения или усыновления первого ребенка. Средства маткапитала можно направить на определенные цели, такие как улучшение жилищных условий, образование детей, покупка товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов (ст. 7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).

Претендовать на выплату маткапитала могут: женщины, которые родили или усыновили второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года;

женщины, которые родили или усыновили первого ребенка после 1 января 2020 года;

женщины, которые родили или усыновили третьего и последующего ребенка после 2007 года, если до этого не оформляли сертификат;

мужчины, которые являются единственными усыновителями второго или последующего ребенка, если решение суда вступило в силу после 1 января 2007 года;

мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в силу с 1 января 2020 года;

мужчина также имеет право на маткапитал, если у матери прекращается право на маткапитал — она умерла, лишена родительских прав на ребенка, отказалась от ребенка, совершила умышленное преступление против ребенка или отменено усыновление ребенка ею. Речь также идет об отцах, которые воспитывают ребенка после смерти матери, не имевшей российского гражданства;

несовершеннолетние дети или учащиеся очно в возрасте до 23 лет тоже могут претендовать на маткапитал при одном из условий: первое — если у матери, отца или усыновителя прекратилось право на маткапитал; второе — у матери прекратилось право, а у отца оно не возникло. Чтобы дети смогли распорядиться материнским капиталом, обычно нужно участие органов опеки.

В июне 2025 года в Госдуму внесли законопроект о выдаче маткапитала после рождения третьего и последующего ребенка. Маткапитал на первенца предлагали установить на уровне около 690 тыс. руб. и за каждого последующего ребенка увеличивать сумму на 25%.