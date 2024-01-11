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Война санкций ,  
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США впервые с апреля 2022 года импортировали российскую нефть

США в ноябре импортировали российскую нефть впервые с апреля 2022 года
Сюжет
Война санкций
В ноябре США импортировали почти 10 тыс. барр. нефти российского происхождения на $749,5 тыс. Запрет на ввоз энергоносителей из России ввели в марте 2022 года, но Минфин выпустил несколько лицензий, которые делают импорт возможным
BRENT BRENT $77,39 -1,66%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В ноябре 2023 года США импортировали сырую нефть российского происхождения на $749,5 тыс., следует из базы внешнеторговой статистики Соединенных Штатов. Это произошло впервые с апреля 2022 года. Объем составил 9,86 тыс. барр.

США запретили импорт нефти, газа и других энергоносителей из России в марте 2022 года в рамках санкций из-за военных действий на Украине. Однако такой импорт возможен по отдельным лицензиям управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC).

Минэнерго США спрогнозировало снижение цены на нефть до $79 в 2025 году
Экономика
Фото:Mario Tama / Getty Images

В 2022 году США и другие страны G7, а также ЕС, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть с целью сократить доходы России. Компаниям из этих стран запрещено оказывать транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти, если она продается по цене сверх установленного предела в $60 за баррель. Потолок на нефтепродукты установлен в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

Москва считает санкции незаконными, в ответ она отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен. Вице-премьер Александр Новак называл введение предельной цены неэффективным инструментом, заявив, что от него страдают конечные потребители.

Bloomberg сообщил о «буме нефтяных скважин» в России
Бизнес
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

По прогнозу Минэнерго США, в ближайшие два года рост мирового потребления нефти будет ниже, чем в 2023-м: 1,4 млн барр. в сутки (1,4%) и 1,2 млн барр. в сутки (1,2%) против 1,9 млн барр. в сутки соответственно. В министерстве ожидают, что в 2024 году средняя цена нефти Brent составит примерно столько же, сколько и в прошлом, — $82 за баррель, а в 2025-м снизится до $79.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
нефть импорт США
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