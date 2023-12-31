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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве допустили, что 2 млн переселенцев останутся без выплат в 2024-м

Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн переселенцев могут остаться без выплат
Сюжет
Военная операция на Украине
С 1 февраля около 2 млн украинцев из числа внутренних переселенцев могут лишиться соцвыплат, заявила вице-премьер, добавив, что премьер уже поручил подготовить изменения в постановление. По ее словам, выплаты получают 2,5 млн
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Около 2 млн украинцев, которые являются внутренними переселенцами, перестанут получать социальные выплаты с 1 февраля 2024 года, если в действующее постановление Министерства соцполитики не внесут соответствующие изменения, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телеканала «Рада». Видео размещено в ее телеграм-канале.

Верещук пояснила, что выплат лишатся те, кто подал заявление на выплату такой помощи после 1 августа. Она сообщила, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать проект изменений в документ. По словам вице-премьера, на сегодняшний день такие выплаты получают около 2,5 млн человек, из которых 40% заявили, что живут исключительно на полученную от государства помощь.

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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

28 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Шмыгаль запросил срочную встречу в январе с международными донорами из-за «исключительно высокой неопределенности» по поводу бюджета на начало 2024 года. Днем ранее министр экономики Юлия Свириденко в интервью Financial Times сказала, что властям придется отложить выплату зарплат и пенсий почти для 12 млн украинцев, если западные страны не предоставят финансовую помощь в начале следующего года.

В ноябре глава Минфина Сергей Марченко сказал, что у Украины будет дыра в бюджете на $29 млрд в случае задержки иностранной помощи.

По данным FT, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 млрд — от США, $5,4 млрд — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

Евросоюз и США с начала военной операции России на Украине предоставляют Киеву как военную, так и финансовую помощь. Однако в декабре страны ЕС не смогли согласовать выделение четырехлетнего пакета помощи Украине на €50 млрд из-за позиции Венгрии, а конгрессмены США не достигли соглашения по выделению из бюджета около $60 млрд на помощь Киеву.

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По данным Politico, в Киеве считают, что без западной помощи после декабря Украина окажется «на мели». Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в середине декабря заявила, что без иностранной поддержки Киев продержится «пару месяцев».

Теги
Ирина Верещук выплаты Военная операция на Украине переселенцы
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