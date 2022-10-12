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Спад доходов федерального бюджета миновал пик

В сентябре доходы федерального бюджета продолжили снижаться, однако темпы их спада резко замедлились, следует из данных Минфина. Поступления просели на 4% в годовом выражении после сокращения на 11% в августе и на 26% в июле
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Доходы федерального бюджета в сентябре 2022 года снизились примерно на 4% в номинальном выражении по сравнению с сентябрем 2021 года (до 2,13 трлн руб.), следует из данных, раскрытых 12 октября Минфином, и расчетов РБК. Общие доходы бюджета сокращаются в годовом выражении третий месяц подряд. В августе их падение на годовой основе составило 11%, а в июле достигало 26%.

Годовая инфляция в сентябре была на уровне 13,68%, сообщало Минэкономразвития. Поэтому с поправкой на темпы роста цен сокращение доходов было бы более масштабным. Впрочем, по сравнению с августом 2022 года бюджетные поступления выросли примерно на 16%.

Третий месяц подряд снижаются как нефтегазовые поступления, так и ненефтегазовые — в сентябре спад обеих категорий в годовом выражении составил 4%. Нефтегазовые доходы достигли 688 млрд руб., немного увеличившись по сравнению с августом, когда они достигли минимального значения с середины 2021 года.

В сентябре средняя стоимость нефти марки Urals снизилась до $68,25 за баррель после $74,43 за баррель в августе, падение за месяц составило 8,67%, сообщал Минфин. До декабря 2022 года страны G7 планируют ввести предельные цены на российскую нефть и нефтепродукты, что в одном из сценариев приведет к расширению дисконта на российскую нефть. По данным Bloomberg, предельные цены могут установить на уровне от $40 до 60 за баррель, однако страны G7 пока не договорились об уровне ограничения (который затем будет регулярно пересматриваться).

Ненефтегазовые доходы бюджета в сентябре опустились до 1,44 трлн руб., что, впрочем, превысило результат предыдущего месяца в 1,16 трлн руб. При этом резко снизились поступления, связанные с импортом, — НДС на ввозимые товары (минус 26% по сравнению с сентябрем 2021 года), ввозные таможенные пошлины (минус 40%). Это отражает продолжающийся спад импорта товаров в Россию в годовом выражении на фоне санкционного давления.

Ранее ЦБ сообщил об укреплении профицита текущего счета платежного баланса, который достиг $198,4 млрд в сентябре, прежде всего за счет снижения стоимостного объема импорта и роста экспорта. При этом свежая статистика ЦБ показала, что положительное сальдо текущего счета тоже прошло свой пик: если во втором квартале оно составляло около $77 млрд, то в третьем квартале — $52 млрд.

В сентябре резко сократились поступления по налогу на прибыль организаций — на 33% в годовом выражении, до 90 млрд руб. Снизились и так называемые прочие доходы бюджета, куда входят дивиденды госкомпаний, платежи за пользование природными ресурсами, доходы от продажи государственных активов и т.д., — на 31%, до 124 млрд руб.

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В то же время сборы НДФЛ, напротив, резко выросли: на треть в годовом выражении, до 9,7 млрд руб. Позитивную динамику демонстрировали также налоговые поступления, связанные с внутренним производством: внутренние акцизы (+25%, до 126,7 млрд руб.) и НДС (+18%, до 804 млрд руб.).

Дефицит бюджета в сентябре составил 82,7 млрд руб. — после уточненного дефицита в 420 млрд руб. в августе. По итогам девяти месяцев 2022 года все еще сохраняется профицит в 54,7 млрд руб., однако за весь год федеральный бюджет будет в дефиците, который достигнет 1,3 трлн руб., следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы. Совокупные доходы будут насчитывать 27,63 трлн руб., а расходы — 29 трлн руб. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре называл 2022 год для бюджета «крайне непредсказуемым» и допускал, что дефицит по итогам года может оказаться выше, чем 1,3 трлн руб.

Причины замедления спада поступлений

На замедление спада как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов влияет, в частности, фактор динамики рубля, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. «Мы видим восстановление импорта, а значит, и восстановление импортного НДС», — отметила она. Кроме того, высокая занятость, индексация номинальных зарплат дают возможность прогнозировать осторожное восстановление ненефтегазовых доходов бюджета.

На нефтегазовые доходы могли повлиять запланированные разовые поступления от «Газпрома», продолжает она. По ее оценке, говорить о том, что пик сокращения доходов пройден, нельзя, поскольку давление на нефтегазовые доходы пока просто еще не реализовалось: «Несмотря на то что в экспорте мы видим сейчас большой нарастающий минус, в нефтегазовых доходах это пока не находит отражения. Пока нефтегазовые доходы выглядят так, как будто нет санкций, эмбарго и других проблем». До конца года негативная динамика нефтегазовых доходов бюджета станет очевидна, хотя определенную компенсирующую роль сможет сыграть дальнейшее ослабление рубля».

По ожиданиям эксперта, в следующем году нефтегазовые доходы России продолжат снижаться. Ненефтегазовые доходы в номинальном выражении могут вырасти примерно на 5% за следующий год, прогнозирует экономист.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Анна Гальчева
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