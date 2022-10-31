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NYT назвала страны, которые нарастили импорт из России с конца февраля

NYT: с конца февраля Индия, Турция и Бразилия нарастили импорт из России
Ряд стран с конца февраля нарастили импорт из России, несмотря на санкции. Среди таких стран оказались и государства ЕС, а также те государства, которые присоединились к ограничительным мерам против Москвы
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Объем импорта из России в мире резко упал после вступления в силу санкций и торговых ограничений, однако ряд стран, в том числе Китай и Турция, с конца февраля нарастили поставки из страны, сообщила газета The New York Times.

Среди стран, где среднемесячный объем импорта из России вырос по сравнению с показателем за предыдущие пять лет, оказались:

  • Индия — рост импорта на 430% (текущий общий объем торговли, считая экспорт и импорт, $3,3 млрд, плюс 310%);
  • Турция — плюс 213% ($6,2 млрд, плюс 198%);
  • Бразилия — плюс 166% ($939 млн, плюс 106%);
  • Испания — плюс 112% ($739 млн, плюс 57%)
  • Китай — плюс 98% ($15 млрд, плюс 64%);
  • Нидерланды — плюс 74% ($2 млрд, плюс 32%);
  • Саудовская Аравия — плюс 45% ($103 млн, плюс 36%);
  • Япония — плюс 40% ($1,6 млрд, плюс 13%);
  • Германия — плюс 38% ($4,8 млрд, минус 3%);
  • Норвегия — плюс 21% ($198 млн, плюс 15%).

Что касается экспорта, то почти все из изученных изданием стран сократили поставки товаров в Россию. Китай и Турция, напротив, нарастили торговлю. КНР с конца февраля увеличила объем экспорта в Россию на 24%, а Анкара — на 113%.

Евросоюз, Великобритания и США с конца февраля неоднократно ужесточали санкции против России. В частности, с 5 декабря в силу вступит эмбарго на морские поставки российской нефти вместе с потолком цен на топливо. Кроме того, в новом, восьмом пакете санкций ЕС расширил эмбарго на импорт товаров из России, запретив больше поставок стальной продукции, а также импорт древесной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, косметики и ювелирных элементов. По данным Еврокомиссии, в общей сложности новые запреты затронут поставки из России на сумму €7 млрд (по данным за 2021 год).

Кроме того, ЕС утвердил дополнительные экспортные ограничения с целью уменьшить «доступ России к военным, промышленным и технологическим товарам». Под запрет попала продажа в Россию коксового угля, а также определенных электронных компонентов, которые могут использоваться в российских вооружениях, технических деталей, применяемых в авиационном секторе, и некоторых продуктов химии.

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В Кремле антироссийские санкции ЕС считают незаконными. Эти ограничительные меры «наносят вред их собственным интересам, вред их населению, которое начинает очевидно мучиться от санкций и последствий, которые вызывают эти решения», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
импорт санкции Россия Турция Китай Индия
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