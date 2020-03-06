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Экономика ,  
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Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей за себя вырастут в 2021 году на 10,6%, то есть в 2,65 раза выше инфляции, подтвердил Минфин. Это стандартная процедура, полностью соответствующая закону, заявили в ведомстве

Министерство финансов прокомментировало запланированное на 2021–2024 годы повышение фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих взносы за себя. Минфин направил пояснения журналистам «в связи с поступлением вопросов». В ведомстве заявили, что индексация платежей по страховым взносам для ИП — «стандартная процедура», которая проводится в соответствии с действующим законодательством.

  • Страховые взносы для ИП, а также адвокатов, нотариусов, оценщиков, занимающихся частной практикой, в 2021 году вырастут на 10,6% (или на 4334 руб.), до 45,2 тыс. руб.
  • В том числе взносы на пенсионное страхование увеличатся на 12,3% — до 36 445 руб.; на медицинское страхование на 4% — до 8763 руб.
  • Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.

Эти параметры индексации страховых взносов были определены еще в ноябре 2019 года, когда Минфин разместил на regulation.gov.ru соответствующий законопроект. В декабре 2019 года Минэкономразвития дало положительную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) на этот проект, заявив об «отсутствии в проекте акта положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Порядок уплаты взносов не меняется, никакие новации законопроектом не вводятся, отмечают в Минфине. «Поэтому законопроект не окажет негативного влияния на развитие малого и среднего предпринимательства в стране», — заключили в ведомстве.

Пенсионные страховые взносы для ИП вырастут в 2021 году на 12,3% (затем на 10,9% в 2022 году и на 6,5–6,6% в 2023 и 2024 годах) в соответствии с законом, принятым еще в конце 2017 года. РБК подробно разбирал тот законопроект и отмечал, что взносы для предпринимателей будут индексироваться выше инфляции.

Законом 2017 года было установлено, что взносы ИП на пенсионное страхование отныне индексируются прямо пропорционально изменению предельной базы для исчисления страховых взносов для работодателей за работников. В 2020 году предельная база на ОПС увеличилась как раз на 12,3%. Сама она индексируется в зависимости от размера средней номинальной зарплаты в стране на текущий год, который берется из официального прогноза Минэкономразвития, с учетом повышающего коэффициента (2,2 в 2020 году, в 2021 году будет 2,3).

Такая индексация с опережением инфляции необходима для «сохранения формируемых сегодня пенсионных прав», указывают в Минфине. А повышение взноса на ОПС в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав. Для формирования объема пенсионных прав для ИП нужно, чтобы фиксированный размер страхового взноса ежегодно обеспечивал формирование не менее одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Автор: Иван Ткачёв
Теги: индивидуальные предприниматели, малый бизнес, Минфин, страховые взносы
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