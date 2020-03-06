Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей за себя вырастут в 2021 году на 10,6%, то есть в 2,65 раза выше инфляции, подтвердил Минфин. Это стандартная процедура, полностью соответствующая закону, заявили в ведомстве

Министерство финансов прокомментировало запланированное на 2021–2024 годы повышение фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих взносы за себя. Минфин направил пояснения журналистам «в связи с поступлением вопросов». В ведомстве заявили, что индексация платежей по страховым взносам для ИП — «стандартная процедура», которая проводится в соответствии с действующим законодательством.

Страховые взносы для ИП, а также адвокатов, нотариусов, оценщиков, занимающихся частной практикой, в 2021 году вырастут на 10,6% (или на 4334 руб.), до 45,2 тыс. руб.

В том числе взносы на пенсионное страхование увеличатся на 12,3% — до 36 445 руб.; на медицинское страхование на 4% — до 8763 руб.

Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.

Эти параметры индексации страховых взносов были определены еще в ноябре 2019 года, когда Минфин разместил на regulation.gov.ru соответствующий законопроект. В декабре 2019 года Минэкономразвития дало положительную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) на этот проект, заявив об «отсутствии в проекте акта положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».