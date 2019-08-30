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Экономика ,  
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S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»
Кредитный рейтинг Аргентины снизили до уровня SD, означающего выборочный дефолт. Это связано с изменением условий выплат по краткосрочным бумагам, и уже в пятницу рейтинг должны повысить на одну строчку
Фото: Carl Recine / Reuters

Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.

«Это является дефолтом по нашим критериям, и мы снижаем местный и иностранный валютные суверенные кредитные рейтинги», — говорится в сообщении.

Вместе с тем долгосрочный рейтинг Аргентины снизили с уровня B- до ССС-. Агентство отмечает, что власти страны направили в конгресс предложение о пересмотре оставшегося долга.

В S&P добавили, что, поскольку новые правила по краткосрочным кредитам уже вступили в силу, 30 августа агентство повысит краткосрочный рейтинг Аргентины до уровня C, а долгосрочный — до ССС.

Экономика
Министр финансов Аргентины ушел в отставку на фоне обвала курса песо

В середине августа кандидат от оппозиции Альберто Фернандес победил на праймериз действующего главу государства, Маурисио Макри. На следующий день курс песо рухнул к доллару на 33%, а аргентинский биржевой индекс S&P Merval упал на 48% в долларовом выражении.

После падения курса песо глава Минфина Аргентины Николас Духовны подал в отставку. Свое решение он объяснил уверенностью в том, что правительству Макри необходимо «значительное обновление».

В среду, 28 августа, новый министр финансов Эрнан Лакунса объявил о решении начать переговоры о перепрофилировании долга с Международным валютным фондом, передает Reuters. По его словам, сейчас стране необходимо гарантировать стабильность, поскольку в противном случае применять реактивирующие меры будет бесполезно.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Аргентина, Standart&Poor's
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