S&P понизило рейтинг Аргентины до «выборочного дефолта»

Кредитный рейтинг Аргентины снизили до уровня SD, означающего выборочный дефолт. Это связано с изменением условий выплат по краткосрочным бумагам, и уже в пятницу рейтинг должны повысить на одну строчку

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Международное агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг Аргентины до уровня «выборочного дефолта» (SD). Это произошло после того, как правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам.

«Это является дефолтом по нашим критериям, и мы снижаем местный и иностранный валютные суверенные кредитные рейтинги», — говорится в сообщении.

Вместе с тем долгосрочный рейтинг Аргентины снизили с уровня B- до ССС-. Агентство отмечает, что власти страны направили в конгресс предложение о пересмотре оставшегося долга.

В S&P добавили, что, поскольку новые правила по краткосрочным кредитам уже вступили в силу, 30 августа агентство повысит краткосрочный рейтинг Аргентины до уровня C, а долгосрочный — до ССС.