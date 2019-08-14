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JD.com $41,5 (+35,62%) прогноз Jefferies к 13.08.20
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Экономика ,  
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Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин
Также объявлено о повышении минимальной зарплаты и увеличении социальных субсидий. Подобными мерами глава государства отреагировал на падение курса песо и акций большинства местных компаний
​Маурисио Макри (Фото: Juan Ignacio Roncoroni / EPA / ТАСС)

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Еще Макри обещал увеличить размер минимальной зарплаты. По его словам, 14 августа пройдет специальное заседание, на котором будет определена минимальная заработная плата по стране.

Также глава государства сообщил о заморозке цен на бензин. Президент отметил, что она продлится 90 дней.

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Призрак киршнеризма: почему в Аргентине обвалилась национальная валюта

Как заявил Макри, он сочувствует гражданам страны, уровень инфляции в которой достиг 55% в год. «Я знаю, что многие семьи сократили расходы настолько, что уже не знают, где их сократить», — отметил президент.

Утром 12 августа национальная валюта Аргентины (песо) резко обесценилась после того, как Маурисио Макри проиграл кандидату от оппозиции Альберто Фернандесу в ходе праймериз. Позднее рухнули и акции большинства местных компаний. Аргентинский фондовый индекс, который в начале торгов на бирже в Буэнос-Айресе превышал 44 тыс. пунктов, по ходу торговой сессии упал более чем на 30%. Под конец торгов S&P Merval оказался на уровне 27 530 пунктов.

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Аргентинский песо рухнул после поражения президента страны на праймериз

За последние два дня аргентинский песо ослаб на 19%. Как отмечает Bloomberg, обвал валюты, вероятно, будет способствовать дальнейшей инфляции.

Праймериз, в которых участвовали Макри и Фернандес, прошли в минувшее воскресенье. Действующего президента поддержали около 30% избирателей, его оппонента — более 47%. Президентские выборы пройдут в конце октября, и аналитики считают, что их фаворитом является именно Фернандес, так как он выдвигается на них в паре с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер, которая в случае победы станет вице-президентом.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Аргентина, подоходный налог, заморозка цен, субсидии
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