Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин

Также объявлено о повышении минимальной зарплаты и увеличении социальных субсидий. Подобными мерами глава государства отреагировал на падение курса песо и акций большинства местных компаний

​Маурисио Макри (Фото: Juan Ignacio Roncoroni / EPA / ТАСС)

Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране. Об этом сообщает Reuters.

Еще Макри обещал увеличить размер минимальной зарплаты. По его словам, 14 августа пройдет специальное заседание, на котором будет определена минимальная заработная плата по стране.

Также глава государства сообщил о заморозке цен на бензин. Президент отметил, что она продлится 90 дней.

Как заявил Макри, он сочувствует гражданам страны, уровень инфляции в которой достиг 55% в год. «Я знаю, что многие семьи сократили расходы настолько, что уже не знают, где их сократить», — отметил президент.