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Экономика ,  
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Министр финансов Аргентины ушел в отставку на фоне обвала курса песо
Песо рухнул в начале недели после поражения президента страны на праймериз. Также отрицательно на это отреагировал аргентинский фондовый индекс, который по ходу торгов падал более чем на 30%
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Глава аргентинского Минфина Николас Духовны принял решение подать в отставку с занимаемого поста на фоне резкой девальвации национальной валюты. С письмом, в котором он попросил об увольнении, он обратился к президенту страны Маурисио Макри, сообщает телеканал TN.

«Я убежден, что, с учетом обстоятельств, правительство, которым вы руководите, нуждается в значительном обновлении в экономической сфере», — говорится в тексте письма. Также в нем Духовны указал, что для него было честью работать в правительстве Аргентины при президентстве Макри.

Как отмечает телеканал, после получения письма глава государства вызвал к себе министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу. На встрече Макри предложил ему занять пост главы Минфина, на что Лакунсу дал положительный ответ.

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По словам источников TN, в течение этой недели Духовны по крайней мере два раза просил Макри отправить его в отставку, однако это решение президент принял лишь в субботу, 17 августа.

Как отмечает телеканал, Макри тянул с увольнением Духовны, так как искал ему замену среди чиновников. Так, глава государства сперва рассматривал кандидатуру министра внутренних дел, общественных работ и жилищного строительства Аргентины Рохелио Фрихерио. Затем Макри размышлял над тем, чтобы должность главы Минфина занял министр производства и труда Аргентины Данте Сика. Но в итоге аргентинский президент остановился на кандидатуре Лакунсу, который станет третьим министров финансов при Макри.

Маурисио Макри проиграл на праймериз, которые прошли в воскресенье, 11 августа. Действующего президента поддержали около 30% избирателей, а кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса — более 47%. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. После этого международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени — с уровня B до CCC. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение, снизит подоходный налог для работников, увеличит размер минимальной зарплаты по стране и заморозит цены на бензин.

Автор: Михаил Юшков
Теги: отставка, Аргентина, министр финансов, песо
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