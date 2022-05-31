МЭА предложило Германии ограничить скорость на автобанах для экономии
Германия должна ограничить скорость на автомагистралях и снизить цены на проезд в общественном транспорте, чтобы сократить потребление нефтепродуктов. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью изданию Der Spiegel.
Он напомнил, что мир ранее сталкивался с двумя энергетическими кризисами — в 1970-х и 1980-х годах, однако тогда речь шла только о нефти. Теперь наступает и нефтяной кризис, и газовый кризис одновременно, подчеркнул глава МЭА, добавив, что Россия была «краеугольным камнем мировой энергетической системы» — крупнейшим в мире экспортером нефти, газа и ведущим поставщиком угля.
По оценкам Бироля, этот энергетический кризис намного масштабнее, чем предыдущие, и продлится дольше.
«Мы из МЭА еще в марте представили развитым экономикам план из десяти пунктов, который позволит им заметно снизить потребление нефти в ближайшее время. К ним относятся такие меры, как свободные от автомобилей воскресенья в городах, снижение цен на общественный транспорт и значительные ограничения скорости на автомагистралях», — сказал он.
Бироль посоветовал подготовиться к «еще более трудным временам».
В начале мая он заявил, что мир переживает первый в истории глобальный кризис в энергетике. Глава МЭА предупреждал, что введение санкций против энергетического сектора России и потенциальный ответ на них будут иметь последствия для всего глобального рынка.
В начале апреля Брюссель ввел ограничения на поставки угля из России. Глава Евросовета Шарль Мишель 30 мая сообщил, что в ходе саммита в Брюсселе ЕС достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций.
Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым Венгрия, Германия и Польша получают около трети сырья.
Россия неоднократно указывала на то, что нефтяное эмбарго негативно повлияет на всех. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что подобное решение «ударит по всем», а вице-премьер Александр Новак при таком сценарии предсказывал цены на Brent до $300 за баррель.
МЭА было создано в 1970-х годах по инициативе США в противовес ОПЕК. В состав агентства входят США, Канада, Австралия, Япония, Индия, ЮАР, Индонезия и большинство стран Европы.