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ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Согласно письму регулятора, банкам надо выявлять среди клиентов самозанятых, чтобы избежать необоснованных блокировок счетов, следует из письма регулятора
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.

Как отмечает ЦБ, «возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода».

Регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого», а также «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка.

Проверить, является ли клиент самозанятым, банк может с помощью сервиса ФНС. Налоговая также рекомендовала гражданам самостоятельно уведомить банк о работе со счетом в качестве самозанятого, предоставив справку. Справку можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Блокировка счетов не единственная проблема самозанятых. Зачастую банки требуют самозанятых  завести отдельный счет ИП, поскольку в большинстве банков запрещено использовать счета физлиц для предпринимательской деятельности, отмечал замглавы ФНС Даниил Егоров.

РБК направил запросы в крупнейшие банки с просьбой разъяснить порядок работы с самозанятыми.

Специальный налоговый режим с льготными ставками 4 и 6% для самозанятых действует в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С начала года в качестве самозанятых добровольно зарегистрировались и платят налог на профессиональный доход 90 тыс. граждан, говорил в конце мая первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Каждый пятый из них работает таксистом, 7% сдают квартиры, 5% работают консультантами, 3% — репетиторами, отмечал Егоров.

На всю страну льготный режим может распространиться уже в 2020 году, подчеркивал Силуанов. В будущем самозанятым обещают такие же льготы, как и предпринимателям: кредиты по ставке не выше 8,5% и квоты на участие в госзакупках. Контроль и надзор на самозанятых в первые годы не распространится, заверил первый вице-премьер.

Автор: Ольга Агеева
Теги: налоги, самозанятые, блокировка счетов, банки
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