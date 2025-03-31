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FT описала влияние снижения цен на нефть на мегапроекты Саудовской Аравии

FT: снижение цен на нефть повлияет на мегапроекты Саудовской Аравии
Цены на нефть на уровне $70 угрожают саудовским мегапроектам и спортивным стройкам, так как королевству придется снижать расходы сильнее запланированного. Оно намерено увеличить добычу, как и другие страны ОПЕК+
BRENT BRENT $73,5 -0,33%
Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Саудовской Аравии ввиду падения цен на нефть придется сократить расходы на крупные дорогостоящие проекты, среди которых «город будущего» Neom, и приоритизировать траты на крупные мероприятия, в частности чемпионат мира по футболу 2034 года, пишет Financial Times (FT).

На фоне того, что нефтяные цены держатся на отметке около $70 за баррель, что сильно ниже уровня, необходимого для сбалансирования бюджета королевства, сокращение расходов может быть еще сильнее, чем 3,7%, запланированные на этот год. Расходы, как ожидается, составят $342 млрд, доходы — $315 млрд (более 60% — нефтяные).

«Более резкое и продолжительное падение цен на нефть потребует более глубокого сокращения государственных расходов, чтобы ограничить размер дефицита и рост государственного долга», — сказала главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик. Она добавила, что вероятна и «дальнейшая корректировка внебюджетных инвестиционных планов».

В последние три года Эр-Рияд старался сдерживать уровень добычи для поддержания высоких цен на нефть — $90+ за баррель. Но с апреля, как и другие члены ОПЕК+, Саудовская Аравия начнет отказываться от ограничений на добычу. Источники FT отметили, что королевство больше не готово соблюдать их на фоне того, что другие страны нарушают ограничения, и согласно со снижением нефтяных цен. На этом фоне трейдеры ожидают, что период падения цен будет затяжным — как минимум до конца года на текущем уровне.

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24 марта Reuters опубликовал материал с данными из закрытой презентации российского Центробанка, которую подготовил регулятор для обсуждения под председательством премьера Михаила Мишустина. В ней говорилось, что из-за роста добычи нефти в США и ОПЕК может повториться продолжительный обвал нефтяных цен 1980-х годов. Перед этим цена на нефть выросла с менее чем $20 за баррель в начале 1970-х до $100 в начале 1980-х. Затем произошел обвал до уровня $20–40 за баррель, рост начался в начале 2000-х.

«Исторический прецедент — после периода высоких цен на нефть в 1974–1985 годах 18 (!!!) лет низких цен на нефть», — гласил слайд презентации с тремя восклицательными знаками подряд.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Саудовская Аравия цены на нефть
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