WSJ описала проблемы саудовского мегаполиса будущего

Сроки реализации были сорваны уже при сдаче первых очередей, затраты искусственно завышались руководством, пишет WSJ. Главный вдохновитель проекта принц Мухаммед бин Салман не посетил открытие, что приняли за признак недовольства

Строительство футуристического мегаполиса The Line на северо-западе Саудовской Аравии в рамках проекта развития территории NEOM столкнулось с трудностями, а некоторые условия, заложенные изначально, были сорваны еще на первых этапах реализации проекта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы.

Первая часть проекта на острове Синдала была открыта в октябре 2024 года. Однако наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, главный вдохновитель NEOM, не посетил вечеринку, приуроченную к открытию. Многие работавшие над проектом расценили это как признак неодобрения, пишет газета.

Мероприятие, по данным издания, обошлось организаторам как минимум в $45 млн.

В конце октября 2024 года на Синдале открывалась несложная в реализации с технологической точки зрения малоэтажная застройка, уточняет WSJ. Подрядчики опоздали со сдачей проекта более чем на три года. Кроме того, первоначальный бюджет был превышен в три раза и составил почти $4 млрд, пишет газета.

Отели в курортной зоне не были достроены к моменту открытия острова, а сильные ветры мешали работе паромов и игре в гольфу. Кроме того, на большей части, где находятся подлежавшие сдаче в первую очередь объекты, тогда по-прежнему велись строительные работы.

Расходы на проект резко выросли по сравнению с первоначальными планами, а задержки были повсеместными, пишет WSJ. Через несколько недель после церемонии открытия первой очереди на Синдале руководитель проекта, занимавший свой пост в течение шести лет, ушел в отставку, была назначена новая команда топ-менеджеров, целью которой было преобразовать будущий комплекс.

Как сообщает издание со ссылкой на людей, работавших над проектом, а также на 100-страничный аудиторский отчет, представленный совету директоров весной 2024 года, руководившие строительством топ-менеджеры включили нереалистичные и чересчур оптимистичные предложения в бизнес-план NEOM, чтобы оправдать постоянный рост прогнозируемых затрат.

Аудит обнаружил «доказательства преднамеренного манипулирования» финансами «определенными членами руководства». Затраны на доведение NEOM до «конечного состояния» к 2080 году, предварительно были оценены в $8,8 трлн, что более чем в 25 раз превышает годовой бюджет Саудовской Аравии.

Футуристичный линейный город The Line по первоначальной задумке должен занять 170 км в длину. В небоскребах к 2030 году планировалось расселить 1,5 млн человек. Проект был представлен в 2021 году, однако уже к апрелю 2024-го Эр-Рияд сократил ожидания по плану: теперь саудовские власти ожидают, что к этому моменту там будут проживать менее 300 тыс. человек, а завершено будет строительство 2,4 км проекта, говорил один из источников Bloomberg.

The Line — один из элементов Neom, городской застройки площадью 26 500 кв. км, которая строится на северной оконечности Красного моря. Там собираются построить также промышленный город, порты и туристические объекты. Кроме того, в 2029 году на горном курорте Трояна (Trojena) планируется проведение зимних Азиатских игр.

Эксперты, опрошенные The Telegraph, связали решение отказаться от высоких ожиданий по проекту The Line с проблемами Эр-Рияда с привлечением иностранных инвесторов, а также зависимостью экономики страны от цен на нефть.