Эксперты сообщили о риске бюджетного кризиса в регионах из-за пандемии

Распространение вируса и локдауны увеличили риск бюджетного кризиса в регионах. Но несмотря на сокращение доходов и рост расходов субъектов, ситуация осталась стабильной в том числе из-за поддержки из федерального бюджета

Пандемия коронавируса и локдауны повысили риски бюджетного кризиса в регионах России, сообщили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Из-за карантинных ограничений доходы региональных бюджетов снизились, а расходы из-за сокращения доходов населения и необходимости финансировать меры по борьбе с вирусом увеличились.

«Однако, несмотря на сложившиеся условия, сфера региональных финансов в течение прошлого года, в целом, оставалась стабильной», — считают в ЦМАКП. Там утверждают, что хотя налоговые и неналоговые доходы региональных бюджетов сократились в апреле и мае на 30% и 20% соответственно, в последующие месяцы они восстановились до уровня 2019 года.

«В результате абсолютный объем собственных доходов регионов в 2020 г. снизился по сравнению с 2019 г. менее чем на 2%, в основном, за счет сокращения поступлений по налогу на прибыль», — пришли к выводу в Центре.