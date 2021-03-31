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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты сообщили о риске бюджетного кризиса в регионах из-за пандемии

Распространение вируса и локдауны увеличили риск бюджетного кризиса в регионах. Но несмотря на сокращение доходов и рост расходов субъектов, ситуация осталась стабильной в том числе из-за поддержки из федерального бюджета

Пандемия коронавируса и локдауны повысили риски бюджетного кризиса в регионах России, сообщили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Из-за карантинных ограничений доходы региональных бюджетов снизились, а расходы из-за сокращения доходов населения и необходимости финансировать меры по борьбе с вирусом увеличились.

«Однако, несмотря на сложившиеся условия, сфера региональных финансов в течение прошлого года, в целом, оставалась стабильной», — считают в ЦМАКП. Там утверждают, что хотя налоговые и неналоговые доходы региональных бюджетов сократились в апреле и мае на 30% и 20% соответственно, в последующие месяцы они восстановились до уровня 2019 года.

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«В результате абсолютный объем собственных доходов регионов в 2020 г. снизился по сравнению с 2019 г. менее чем на 2%, в основном, за счет сокращения поступлений по налогу на прибыль», — пришли к выводу в Центре.

Свою роль в стабилизации ситуации в регионах сыграла поддержка из федерального бюджета. В 2020 ее общий объем составлял 3,8 трлн руб., что на 1,3 трлн руб. больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и снижения доходностей в сегменте регионального долга, у субъектов расширились возможности долгового финансирования, отмечают в ЦМАКП. В итоге выросший долг был практически в равной мере обеспечен за счет размещения облигаций и бюджетных кредитов.

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«Анализ текущих условий показывает, что и в этом году сфера региональных финансов должна сохранить краткосрочную стабильность, прежде всего, за счет снятия санитарных ограничений при постепенном расширении вакцинации населения и снижении уровня заболеваемости коронавирусом», — полагают в Центре.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Однако там предупреждают, что избежать масштабного кризиса в 2020 году регионы смогли за счет широкой поддержки из федерального бюджета и долгового финансирования, но в ближайшие годы эти возможности будут сокращаться.

«Для регионов с высокой долговой нагрузкой (Мордовия, Орловская область, Хакасия и ряд других) рост заимствований может привести к долговому кризису, — говорится в прогнозе ЦМАКП. — Ускорение инфляции и санкционные риски привели к тому, что с начала текущего года доходности облигаций снова начали расти. Кроме того, в 2021 г. регионам предстоит погасить порядка 20% бюджетных кредитов, основная часть которых — краткосрочные, что также ограничит возможности новых заимствований».

Автор доклада, ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков рассказал «Известиям», что ряд регионов находится в «красной зоне». Так, в Костромской, Псковской, Томской, Орловской областях, Карелии, Калмыкии отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов превышает 84%. У трех регионов — Удмуртии, Хакасии и Мордовии — этот показатель превышает 100%.

В начале года Федеральное казначейство предварительно оценило совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 года в 762,2 млрд руб. Это 5% от совокупного объема их бюджетных доходов.

В целом год с дефицитом бюджета завершили год 58 из 85 регионов, сообщало Казначейство. Наиболее высокий дефицит по отношению к доходам региона наблюдался в Кемеровской и Тюменской областях, а также в Удмуртии, Ямало-Ненецкой АО, Башкирии и Архангельской области.

Автор
Мария Лисицына
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