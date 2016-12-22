Датский премьер предложил оценить риски «Северного потока-2» для Украины

Строительство Россией газопровода «Северный поток -2» должно обсуждаться на общеевропейском уровне, заявил премьер-министр Дании Люкке Расмуссен на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Павлом Гройсманом, сообщается на сайте правительства Украины.

«Люкке Расмуссен предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, с целью серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Гройсман назвал «Северный поток-2» новым видом «гибридного оружия», которое угрожает всем странам-потребителям газа.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил , что новый газопровод в обход Украины необходим России чтобы лишить Киев возможности финансировать армию и впоследствии напасть на страну.

О необходимости свернуть «Северный поток-2» говорил в мае и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, европейские страны зависят от российского газа и потому не могут принимать мер в отношении России.