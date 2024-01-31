Новак рассказал о всплесках дисконта на российскую нефть

Новак: с февраля 2022 года было два всплеска дисконта на российскую нефть

С 2022 года российские власти зафиксировали несколько всплесков дисконта на российскую нефть Urals к Brent. Последний, по словам Новака, связан с санкциями США против подозреваемых в перевозке российской нефти танкеров

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Нынешний рост дисконта на российскую нефть марки Urals к Brent связан с последним пакетом санкций ЕС, всего с февраля 2022 года было два всплеска дисконта, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак, передает корреспондент РБК.

«У нас уже было два таких всплеска роста дисконта — в 2022 году, потом в начале прошлого года. Сейчас это связано естественно с тем санкционным пакетом, который вышел в конце прошлого года, это естественная реакция рынка и участников рынка с тем, чтобы страховать свои риски, поэтому я уверен, что по мере того, как будут налаживаться цепочки, успокаиваться рынок, дисконт будет снижаться», — заявил вице-премьер.

По его мнению, сейчас рыночные цены на нефть адекватно отражают текущую ситуацию. Рост спроса на нефть в 2024 году во многом будет зависеть от роста мировой экономики, консенсус по росту спроса — около 2 млн барр. в сутки, добавил Новак.

Он также заявил, что в настоящее время Россия не ведет переговоров с Украиной и ЕС по поводу продления контракта на транзит.

Цены на российскую нефть Urals стали заметно снижаться с ноября прошлого года, хотя все еще не опустились ниже установленного западными странами потолка цен в $60 за баррель. При этом вырос дисконт российской марки к Brent. Минфин США оценивал рост дисконта в 40% (с $13 за баррель в октябре до примерно $18,5 за баррель в первой декаде января) и утверждал, что это результат применения американских санкций против нарушителей.

Новый всплеск дисконта на российскую нефть начался после того, как США в декабре 2023 года ужесточили контроль за соблюдением установленного ценового потолка и ввели санкции в отношении танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти по цене, превышающей этот потолок.

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Forbes со ссылкой на данные российского Минфина пишет, что в октябре дисконт цены Urals по отношению к Brent составлял $9,57 при средней цене Urals в $81,52 за баррель, а Brent — $91,09. В декабре дисконт вырос до $13,65, а цены на нефть упали: Urals — до $64,23 за баррель, а Brent — до $77,88. По данным Минэкономразвития, средняя цена на нефть Urals с 15 декабря по 14 января составляла $455,4 за тонну или $62,55 за баррель (из расчета тонна Urals соответствует 7,28 барреля). Таким образом, даже с учетом увеличившегося дисконта цена Urals все еще находилась выше установленного G7 потолка.

Москва считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что страна адаптировалась к ограничениям и научилась «хеджироваться от санкционных рисков».