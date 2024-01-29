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Война с хуситами ,  
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Аналитики назвали условия для роста цены нефти Brent до $90

Аналитик Макнелли: для роста цен на Brent до $90 нужны удары по инфраструктуре
Сюжет
Война с хуситами
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Эскалация на Ближнем Востоке пока не привела к резкому росту котировок, но это может произойти, если под удар попадут инфраструктура и добыча или будут ужесточены санкции против Ирана, полагают эксперты
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Удар беспилотника по базе вооруженных сил США в Иордании и атака на танкер сырьевого трейдера Trafigura в Красном море привели к эскалации напряженности в регионе, который является ключевым на нефтяном рынке. Аналитики считают, что нынешняя геополитическая обстановка может спровоцировать рост цен на нефть, пишет Bloomberg.

Главный экономист банка Mizuho Вишну Варатан отмечает, что на глобальном рынке наблюдается множество рисков для поставщиков. «Похоже, что при даже при ослабевающем спросе цены могут пойти вверх из-за геополитических факторов», — приводит агентство его слова.

Нефтяной аналитик из Гонконга Нил Беверидж в свою очередь называет главным фактором риска возможное решение США и их союзников предпринять более решительные действия в отношении Ирана, откуда экспорт сырой нефти увеличился до 1,5 млн баррелей в сутки. «Любое ужесточение санкций может привести к повышению цен на нефть», — считает он.

Президент и основатель компании Rapidan Energy Group Роберт Макнелли также счел атаку в Иордании эскалацией, которая может привести к росту стоимости нефти «на пару долларов за баррель».

«Почему мы не видим, чтобы Brent подорожала до $90 или выше? Для резкого роста цен необходимо нанести прямой удар по инфраструктуре перевозки или нефтедобычи на Ближнем Востоке», — сказал основатель аналитической компании Vanda Insight Ванда Хари.

Bloomberg отмечает, что цена на Brent выросла на 1,5% в начале азиатских торгов 29 января, но позднее опустилась до $84 за баррель.

Расходы на фрахт и страховку вырастут еще больше, если хуситы продолжат нападать на нефтяные танкеры, заявил агентству представитель южнокорейского нефтеперерабатывающего завода SK Innovation. По его словам, сейчас компания не использует маршрут через Красное море для доставки нефтепродуктов.

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Атака беспилотника на базу США в Иордании произошла 28 января. По данным Пентагона, погибли трое и ранены 34 американских военнослужащих. Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которую поддерживает Тегеран. Нападения на американские базы в Ираке и Сирии участились после начала военных действий Израиля, которого поддержал Вашингтон, против палестинского движения ХАМАС. Пентагон в январе сообщал, что с октября 2023 года их число достигло 130.

Хуситы атаковали танкер с российской нефтью
Бизнес
Фото:Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Йеменское движение мятежников-хуситов также в качестве протеста против действий Израиля объявило о планах нападать на связанные с ним суда в Красном море. Однако атакам подвергались и коммерческие корабли. Так, 26 января, ракета хуситов попала в танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura, который перевозил российское топливо. Bloomberg писал, что после этого инцидента создалась угроза для перевозок нефти в Красном и Аравийском морях.

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Юлия Овчинникова
Иордания США Красное море хуситы нефть марки Brent Иран Израиль Палестина
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