 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека

Сюжет
Война санкций
Сейчас экспорт газа в Европу примерно равен тому, что был зафиксирован в 1975 году, ниже он был только в 1973-м (6,8 млрд куб. м), когда запускались первые поставки из Сибири, пишет Reuters
Фото: Katja Buchholz / Getty Images
Фото: Katja Buchholz / Getty Images

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44% и достиг самого низкого уровня с начала 1970-х годов, подсчитал Reuters на основе данных европейской газотранспортной группы Entsog

Издание связало это с прекращением действия соглашения о транзите российского газа через Украину, а также с тем, что Европейский союз постепенно сокращает импорт топлива из России.

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достиг пика в 2018-2019 годах, составив более 175-180 млрд куб. м в год, пишет агентство. Однако в 2025 году поставки «Газпрома» в регион составили всего 18 млрд куб. м, они осуществлялись по газопроводу «Турецкий поток», следует из данных Entsog.

Миллер заявил о росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Бизнес
Алексей Миллер

Это самый низкий уровень с начала 1970-х годов: так, в 1975 году, Советский Союз поставил в Европу 19,3 млрд куб. м газа, что больше, чем 6,8 млрд куб. м, экспортированных в 1973-м. Это были первые годы экспорта газа из Сибири, отмечает Reuters.

«Турецкий поток» — единственный транзитный маршрут для экспорта российского газа в Европу, оставшийся после отказа Киева продлевать соглашение (истекло 1 января 2025-го). Кроме Турции, газ по нему получают Сербия, Венгрия и Словакия.

Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде (СПГ) танкерами и является вторым по величине поставщиком газа в ЕС после США, напоминает Reuters.

По данным Entsog, в декабре поставки по «Турецкому потоку» в Европу увеличились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем составил около 56 млн куб. м в сутки. По сравнению с ноябрем этот показатель вырос на 3%.

В то же время, применительно к данным за целый год, экспорт по «Турецкому потоку» в Европу увеличился примерно на 7% по сравнению с 2024 годом.

В начале декабря Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановление вводит поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России с последующим полным запретом, которые вступят в силу с конца 2026 и осени 2027 года соответственно.

Импорт газа будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу, при этом сохранится переходный период для действующих контрактов.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Требования о прекращении торговых отношений с Россией Кремль называл незаконными угрозами.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
экспорт газа Европа
Материалы по теме
Миллер заявил о росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Бизнес
«Газпром» рассказал о сложной ситуации с запасами газа в Прибалтике
Общество
В ЕС предусмотрели право не применять запрет на импорт газа из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Посольство в Таиланде опровергло данные о запретах для въезда россиян Политика, 16:15
Законопроекты о регулировании крипторынка внесут в ГД в течение полугода Крипто, 16:10
В Евротоннеле между Британией и Францией произошел сбой Общество, 16:09
Карпин назвал 2025 год лучшим для сборной России после отстранения Спорт, 16:06
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в двух портах Одессы Политика, 16:06
Почему время бездушного копирования зарубежного ПО прошло Отрасли, 16:02
Последний энергоблок Билибинской АЭС остановил работу Общество, 16:01
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека Экономика, 15:59
«Крылья Советов» выплатили «РТ-Капиталу» ₽535 млн из долга свыше ₽920 млн Спорт, 15:59
Не просто переправа: как мосты превратились в архитектурный феномен Стиль, 15:51
В Белгородской области при ударе дрона по автомобилю погибла женщина Политика, 15:38
Минфин назвал конечные расходы на экономику, социалку и оборону в 2026-м Экономика, 15:36
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30