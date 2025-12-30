Экспорт российского газа в Европу упал до минимума за полвека

Сейчас экспорт газа в Европу примерно равен тому, что был зафиксирован в 1975 году, ниже он был только в 1973-м (6,8 млрд куб. м), когда запускались первые поставки из Сибири, пишет Reuters

Фото: Katja Buchholz / Getty Images

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44% и достиг самого низкого уровня с начала 1970-х годов, подсчитал Reuters на основе данных европейской газотранспортной группы Entsog

Издание связало это с прекращением действия соглашения о транзите российского газа через Украину, а также с тем, что Европейский союз постепенно сокращает импорт топлива из России.

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достиг пика в 2018-2019 годах, составив более 175-180 млрд куб. м в год, пишет агентство. Однако в 2025 году поставки «Газпрома» в регион составили всего 18 млрд куб. м, они осуществлялись по газопроводу «Турецкий поток», следует из данных Entsog.

Это самый низкий уровень с начала 1970-х годов: так, в 1975 году, Советский Союз поставил в Европу 19,3 млрд куб. м газа, что больше, чем 6,8 млрд куб. м, экспортированных в 1973-м. Это были первые годы экспорта газа из Сибири, отмечает Reuters.

«Турецкий поток» — единственный транзитный маршрут для экспорта российского газа в Европу, оставшийся после отказа Киева продлевать соглашение (истекло 1 января 2025-го). Кроме Турции, газ по нему получают Сербия, Венгрия и Словакия.

Россия также экспортирует газ в Европу в сжиженном виде (СПГ) танкерами и является вторым по величине поставщиком газа в ЕС после США, напоминает Reuters.

По данным Entsog, в декабре поставки по «Турецкому потоку» в Европу увеличились на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем составил около 56 млн куб. м в сутки. По сравнению с ноябрем этот показатель вырос на 3%.

В то же время, применительно к данным за целый год, экспорт по «Турецкому потоку» в Европу увеличился примерно на 7% по сравнению с 2024 годом.

В начале декабря Совет и парламент Евросоюза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановление вводит поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России с последующим полным запретом, которые вступят в силу с конца 2026 и осени 2027 года соответственно.

Импорт газа будет запрещен через шесть недель после вступления закона в силу, при этом сохранится переходный период для действующих контрактов.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Требования о прекращении торговых отношений с Россией Кремль называл незаконными угрозами.