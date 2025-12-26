Миллер заявил о росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» поставил в Китай в этом году почти на 800 млн куб. м газа больше своих контрактных обязательств — 38,8 млрд куб. м, сообщил Миллер. В 2024-м по «Силе Сибири» экспортировали 31,12 млрд куб. м газа

Алексей Миллер (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

В 2025 году «Газпром» поставил в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 38,8 млрд куб. м газа, это почти на 800 млн куб. м больше контрактных обязательств, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на совещании по предварительным итогам года.

Миллер выразил уверенность, что такая тенденция сохранится. «И ежегодно, уверен, мы будем поставлять в Китай объемы большие, чем наши контрактные обязательства», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Магистральный газопровод «Сила Сибири»» соединяет газоносные районы Восточной Сибири с дальневосточными территориями России и с Китаем. В мае 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили договор о поставках 38 млрд куб. м газа в год по трубопроводу, рассчитанный на 30 лет. Поставки начались в 2019 году, в 2024-м по магистрали экспортировали 31,12 млрд куб. м газа.

С 1 декабря 2024 года суточные поставки вывели на максимальный контрактный уровень, а в сентябре 2025 года «Газпром» и CNPC договорились об их увеличении с 38 до 44 млрд куб. м в год.

В том же месяце «Газпром» и CNPC договорились о строительстве «Силы Сибири-2». Минэнерго отмечало, что сроки реализации и детали финансирования будут определены после завершения доработки проекта, сейчас он находится на стадии предварительного технико-экономического обоснования. Президент Института экономических и технологических исследований CNPC Лу Жуцюан считает, что на реализацию нужно как минимум восемь-десять лет. Миллер выразил уверенность, что газопровод будет построен «не только в срок и качественно, но и с опережением срока».