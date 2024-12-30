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Падение режима Асада ,  
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WSJ рассказала, почему новым властям Сирии сложно восстановить экономику

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Падение режима Асада
Дамаску предстоит вернуть контроль над нефтяными месторождениями, прежде обеспечивающих половину экспортных доходов, и обуздать инфляцию: курс доллара подскочил с 50 до 13 000 сирийских фунтов

Новые власти Сирии стремятся восстановить экономику, которую годы гражданской войны оставили в руинах, но они сталкиваются с целым рядом проблем, включая необходимость восстановить контроль над нефтяным сектором и убедить западные страны снять санкции, сообщает The Wall Street Journal.

Пришедшая к власти исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) стремится построить свободный рынок, оживить нефтяную промышленность и наладить международное партнерство. Однако добиться этого будет сложно, учитывая, что страна раздроблена, иностранные государства соперничают за влияние, а Запад настороженно относится к ХТШ, хотя та давно разорвала связи с «Аль-Каидой» (запрещенной в России террористической организацией), филиалом которой считалась.

Прежде Сирия была экспортеров нефти и зарабатывала на этом $3-5 млрд ежегодно, что составляло почти половину от всех экспортных доходов. В основном топливо продавалось в страны Европы. После начала в 2011 году гражданской войны, правительство экс-президента Башара Асада столкнулось с санкциями и потеряло контроль над многими нефтяными месторождениями. В основном они сосредоточены на северо-востоке республики, которую до сих контролируют курдские формирования, не подчиняющиеся новым властям Дамаска.

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Другой удар по экономике нанесла инфляция: до гражданской войны 1 доллар меняли на 50 сирийских фунтов, но к концу декабря 2024-го курс национальной валюты упал до 13 тыс. сирийских фунтов. Бизнесу приходится использовать специальные машинки для подсчета толстых стопок наличных, которыми покупатели расплачиваются за одежду, продукты и другие товары.

WSJ отмечает признаки улучшения ситуации с падением прежнего правительства: несколько сирийских бизнесменов рассказали, что цены снизились, отчасти — благодаря отмене системы сборов и взяток правительственным чиновникам. Некогда контрабандные иностранные товары свободно продаются.

До гражданской войны Сирия была одним из самых динамичных рынков с уровнем дохода ниже среднего, где практически не было крайней нищеты. По оценке Всемирного банка, с 2011 по 2016 год совокупные потери ВВП Сирии составили $226 млрд (это примерно в четыре раза превышает ВВП страны в 2010 году). Почти все население страны находится за чертой бедности, около 75% живут менее чем на $3,65 на человека в день, а 33% — менее чем на $2,15, что считается крайней бедностью.

«Нам нужны знания и опыт для ведения бизнеса, нам нужны технологии, нам нужно много всего. Особенно нам нужно, чтобы сняли санкции, чтобы банковская система работала должным образом и двигалась вперед», — сказал вице-президент Торговой палаты Дамаска Мохаммад Халлак.

На восстановлении Сирии, по мнению экономистов, понадобится более $400 млрд.

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