Курдский генерал предупредил об атаках ИГИЛ на города Сирии в Новый год

Террористы стали «угрозой в пустыне» и готовятся к ударам по городам Сирии, заявил лидер сирийских курдов Мазлум Абди. Он назвал условие, при котором курдские формирования перейдут под командование Дамаска

Мазлум Абди (Фото: Orhan Qereman / Reuters)

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) в последнее время получила больше оружия и вооружений, заняла позиции в пустынной местности Сирии и пользуется свободой передвижения. Об этом заявил The Times глава курдских Сирийских демократических сил (СДС) генерал Мазлум Абди.

«Они стали угрозой в пустыне. У нас есть информация, что они хотят атаковать другие сирийские города во время празднования Нового года. Мы поделились этой информацией с соответствующими сторонами», — сказал Абди и предупредил о росте активности террористов и «вакууме безопасности».

По словам генерала, протурецкие повстанческие группировки не соблюдают условия перемирия, достигнутого на прошлой неделе при посредничестве США: «Мы отвечаем на атаки против нас и укрепляем наши оборонительные линии». Абди пообещал, что СДС прекратит существование и присоединится к новой сирийской армии, которую возглавят новые власти страны в Дамаске, если права курдов и других меньшинств будут гарантированы.

«Мы хотим, чтобы Сирия была децентрализована, основывалась на принципах демократического плюрализма, а местные советы разделяли бы часть этих полномочий по согласованию с центральной властью», — сказал он.

В начале декабря экс-президент Башара Асад ушел в отставку в результате наступления боевиков и взятия ими столицы Сирии. Вслед за этим протурецкие повстанческие формирования перешли в наступление на территорию, контролируемую курдами, и в течение нескольких дней захватили у курдов два крупных города: Манбидж на севере страны и Дейр эз-Зор на востоке. Абди говорил, что противостояние с сирийскими группировками вынудило прекратить операции против ИГИЛ.

Турция рассматривает курдскую автономию в качестве террористической организации. Анкара опасается, что самоуправление курдов в Сирии может усилить сепаратистское движение курдов на турецкой территории. Турция не считает себя стороной соглашения о перемирии и заявляет, что не ведет переговоров с курдскими формированиями.

Власти США предупредили в декабре 2024 года, что ИГИЛ «выжидает». В тюрьмах Ирака находятся 20 тыс. боевиков и лидеров группировки, в Сирии — 10 тыс. Кроме того, в лагере Аль-Хоул, куда свозили членов семей иностранных боевиков «Исламского государства», находятся 25 тыс. детей, которые могут стать «потенциальным следующим поколением ИГИЛ», сказано в докладе центрального командования США.