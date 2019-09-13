Минфин предложил расширить налоговый режим самозанятых на регионы-доноры

Специальный налоговый режим для самозанятых нужно опробовать сперва в регионах-донорах и городах-миллионниках, а не распространять сразу на всю страну, считает замглавы Минфина Илья Трунин

Илья Трунин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Специальный налог на профессиональный доход для самозанятых россиян, который пока действует в четырех субъектах, нужно распространить на наиболее экономически развитые регионы. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Наиболее вероятный вариант расширения эксперимента — в первую очередь регионы-доноры и субъекты с городами-миллионниками, — рассказал Трунин. — Мы должны сосредоточиться на самых экономически активных, там, где меньше бюджетных рисков».

Федеральная налоговая служба технологически готова к расширению налогового режима, отреагировал глава ведомства Михаил Мишустин.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов допустил возможность введения налогового режима с 2020 года по всей стране.