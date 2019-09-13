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Экономика ,  
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Минфин предложил расширить налоговый режим самозанятых на регионы-доноры
Специальный налоговый режим для самозанятых нужно опробовать сперва в регионах-донорах и городах-миллионниках, а не распространять сразу на всю страну, считает замглавы Минфина Илья Трунин
Илья Трунин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Специальный налог на профессиональный доход для самозанятых россиян, который пока действует в четырех субъектах, нужно распространить на наиболее экономически развитые регионы. Об этом заявил заместитель министра финансов Илья Трунин на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Наиболее вероятный вариант расширения эксперимента — в первую очередь регионы-доноры и субъекты с городами-миллионниками, — рассказал Трунин. — Мы должны сосредоточиться на самых экономически активных, там, где меньше бюджетных рисков».

Федеральная налоговая служба технологически готова к расширению налогового режима, отреагировал глава ведомства Михаил Мишустин.

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Эксперты оценили число самозанятых россиян

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов допустил возможность введения налогового режима с 2020 года по всей стране.

Сейчас дотации на бюджетную обеспеченность не получают Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан, Калужская, Самарская, Свердловская, Сахалинская и Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Всего в России 16 городов, в которых численность населения превышает 1 млн человек. Это Москва, Сант-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и Краснодар.

Многие губернаторы бедных регионов просят разрешить им ввести налог для самозанятых, но это категорически рано делать, заявил глава думского комитета по бюджету и налогам и автор закона Андрей Макаров. Эксперимент специально проводится в богатых регионах, чтобы избежать давления с целью получить с граждан больше налогов, пояснил он. «Этот механизм не должен стать инструментом получения дополнительных доходов», － подчеркнул Макаров в своем выступлении.

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«В августе, когда даже промежуточные итоги [эксперимента] не были подведены, Минэкономразвития довело план, сколько в каждом регионе должно быть самозанятых. Это KPI, по которым надо будет оценивать губернаторов. Главное — отчитаться», — рассказал депутат. «Нужно убрать это безумное распределение, сколько в каждом регионе должно быть самозанятых. Этот идиотизм не должен портить замечательную идею!» — возмутился он

По последним данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тыс. человек. Пока режим для самозанятых действует в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Зарегистрироваться в статусе самозанятого могут специалисты без работодателя и наемных работников с доходом до 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц).

Самозанятые платят налог по льготной ставке 4% за услуги физлицам и 6% за услуги юрлицам через приложение «Мой налог». Им предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. руб. Можно совмещать такую деятельность с работой по трудовому договору. Стать самозанятым, чтобы платить налог по меньшей ставке, также могут ИП без наемных работников.

37% от суммы налога зачисляется в ФОМС, а 63% — в региональный бюджет.

Работа самозанятым не учитывается как трудовой стаж. Самозанятые самостоятельно несут ответственность за размер своих будущих пенсий и могут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только выплату социальной пенсии по старости. Данными с ФНС о самозанятых обмениваются такие агрегаторы услуг, как «Яндекс. Такси», ЦИАН, Profi.ru и другие.

Автор: Ольга Агеева
Теги: самозанятые, минфин
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Эксперты оценили число самозанятых россиян
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