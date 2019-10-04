Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тыс. человек, а специальный налог на профессиональный доход «в целом оправдал себя».

Матвиенко отметила, что эксперимент по взиманию налога с дохода самозанятых прошел спокойно и показал хороший результат. «Мне кажется, не стоит затягивать этот вопрос [распространение на всю страну], который давно надо было решать», — добавила она.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил ограничить профессии, представители которых могут регистрироваться в качестве самозанятых. По его словам, некоторые компании для уменьшения налоговой нагрузки нанимают сотрудников как самозанятых.