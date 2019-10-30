Президент Бразилии заявил о желании страны присоединиться к ОПЕК

По словам Жаира Болсонару, до 2030 года Бразилия станет одним из крупнейших в мире производителей нефти, экспортируя до 3,5 млн баррелей в день

Жаир Болсонару (Фото: Eraldo Peres / AP)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании страны вступить в ОПЕК, передает UOL Notícias. По словам главы государства, решения о включении Бразилии в организацию экспортеров нефти еще нет и ему необходимо проконсультироваться с министрами экономики и энергетики.

«Я лично хотел бы, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК. У нас есть для этого потенциал, у нас больше запасов нефти, чем у некоторых стран, которые уже входят в ОПЕК», — сказал Болсонару. Он также отметил, что Бразилия в течение 15 лет может занять пятую строчку среди крупнейших нефтедобытчиков мира.

«По прогнозам, до 2030 года Бразилия будет одним из крупнейших в мире производителей нефти, экспортируя до 3,5 млн баррелей в день», — сообщил Болсонару в интервью Arab News. По его словам, добыча природного газа в стране также возрастет благодаря созданию инфраструктуры, необходимой для разведки запасов газа в подслоевом комплексе.

«Бразилия готова продолжать сотрудничество с членами ОПЕК. Мы хотим, чтобы Саудовская Аравия инвестировала в переработку нефти в Бразилии, перенеся весь свой опыт на наш нефтегазовый рынок. Это решение, безусловно, пошло бы на пользу обеим странам», — выразил надежду президент.