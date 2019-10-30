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Экономика ,  
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Президент Бразилии заявил о желании страны присоединиться к ОПЕК
По словам Жаира Болсонару, до 2030 года Бразилия станет одним из крупнейших в мире производителей нефти, экспортируя до 3,5 млн баррелей в день
Жаир Болсонару (Фото: Eraldo Peres / AP)

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании страны вступить в ОПЕК, передает UOL Notícias. По словам главы государства, решения о включении Бразилии в организацию экспортеров нефти еще нет и ему необходимо проконсультироваться с министрами экономики и энергетики.

«Я лично хотел бы, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК. У нас есть для этого потенциал, у нас больше запасов нефти, чем у некоторых стран, которые уже входят в ОПЕК», — сказал Болсонару. Он также отметил, что Бразилия в течение 15 лет может занять пятую строчку среди крупнейших нефтедобытчиков мира.

«По прогнозам, до 2030 года Бразилия будет одним из крупнейших в мире производителей нефти, экспортируя до 3,5 млн баррелей в день», — сообщил Болсонару в интервью Arab News. По его словам, добыча природного газа в стране также возрастет благодаря созданию инфраструктуры, необходимой для разведки запасов газа в подслоевом комплексе.  

«Бразилия готова продолжать сотрудничество с членами ОПЕК. Мы хотим, чтобы Саудовская Аравия инвестировала в переработку нефти в Бразилии, перенеся весь свой опыт на наш нефтегазовый рынок. Это решение, безусловно, пошло бы на пользу обеим странам», — выразил надежду президент. 

Экономика
Экспортеры газа отказались создавать картель по образу ОПЕК

Сейчас в ОПЕК входят 14 государств: Эквадор, Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Индонезия, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Габон, Ангола, Экваториальная Гвинея и Конго. В начале октября Минэнерго Эквадора сообщило о выходе страны из организации в 2020 году в связи с необходимостью «достигнуть финансовой устойчивости». 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Бразилия, ОПЕК, нефть
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