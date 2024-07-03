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Росстат оценил вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию

1 июля впервые за полтора года в России проиндексировали тарифы ЖКХ, что за один день привело к инфляции в 0,5%. В разных регионах размер индексации варьировался, в целом по стране на разные виды услуг он составил более 9%
Фото: Роман Храмовник / ТАСС
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), произведенное 1 июля, привело к тому, что за один день июля потребительские цены в стране выросли на 0,5%, за отчетную неделю — на 0,66%, следует из данных Росстата, поступивших в РБК.

«Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России изменились: на водоотведение +11,2%, водоснабжение холодное +11,1% и горячее +9,5%, электроэнергию +9,0%, отопление +8,9% и газ сжиженный +6,3%», — отмечается в отчете ведомства.

С 1 июля во всех регионах страны была повышена плата за коммунальные услуги. Величина предельных индексов варьируется по регионам, причем в достаточно широком интервале: от 4% (в Хакасии, например) до 15% (в Забайкальском крае). В Москве предельное повышение стоимости ЖКУ было запланировано на 11%, в Санкт-Петербурге — на 9,8%.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что последний раз индексация тарифов на ЖКУ проводилась в декабре 2022-го. Динамика инфляции за неделю 25 июня — 1 июля была обусловлена именно индексацией тарифов ЖКХ, подтвердили в ведомстве. «Без учета этого фактора фиксируется замедление инфляции по сравнению с предыдущей неделей», — отметили в ведомстве.

Из продовольственных товаров сильнее всего подорожали огурцы (+6,3%) и картофель (+4,2%). Снизились цены на свеклу столовую (-3,3%) и помидоры (-2,3%).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Инфляция ЖКХ тарифы Росстат
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