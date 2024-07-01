 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве тарифы на ЖКХ выросли на 11%

В России с 1 июля цены на ЖКХ выросли в среднем на 9,8%

В Москве с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексируют на 11%, следует из распоряжения правительства. Отопление подорожает на 10,5%, холодная вода — на 17,4%, горячая — на 11,9%, газ — на 11,2%.

Для каждого региона правительство установило как процент повышения, так и предельно допустимое отклонение. Так, в Московской области индекс установлен на уровне 10,7%, предельное отклонение — 4,9%.

В среднем по России цены выросли на 9,8%: больше всего в Забайкальском крае — до 15%, а меньше в Хакасии — на 4%. В среднем газ подорожает на 23%, горячая вода и водоотведение — на 11–14%, электроэнергия при одноставочном тарифе вырастет в цене на 8,7%.

Власти оценили рост среднего платежа за ЖКХ для российской семьи
Экономика
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

В Минэкономразвития ранее отмечали, что в результате повышения тарифов в 2024 году средняя сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 кв. м, увеличится на 500–550 руб.

Тарифы на коммунальные услуги в России традиционно индексируют 1 июля. В 2022 году тарифы увеличили дважды: в июле и декабре, поэтому летом 2023 года индексацию не проводили.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
ЖКХ Россия Москва тарифы индексация
Материалы по теме
Володин рассказал о вступающих в силу с июля законах о ЖКХ и банкротах
Политика
На ПМЭФ представили специалиста по вопросам ЖКХ — робота Евгения. Видео
Общество
Министр ЖКХ Крыма уволился после встречи с Аксеновым
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Над Брянской областью сбили девять беспилотников Политика, 03:08
Как выглядит дом Мэрилин Монро, который запретили сносить Технологии и медиа, 03:01
Врачи оценили идею лечения деменции у мужчин и женщин «Виагрой» Общество, 03:00
В Москве тарифы на ЖКХ выросли на 11% Общество, 02:46
На Украине разрешили призывать в армию отдельные категории студентов Политика, 02:30
В Днепре прогремели взрывы Политика, 02:20
Гладков сообщил об атаке дронов на Грайворонский округ Политика, 02:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты увидели резкий рост спроса на специалистов по видеоконференциям Общество, 02:00
В Лионе и Париже произошли стычки протестующих с полицией Политика, 01:56
В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов Политика, 01:42
Какой доход чаще всего получают россияне. Инфографика Финансы, 01:30
Пекарню в Волжском закрыли после отравления пяти человек салатом «Цезарь» Общество, 01:24
Венгрия стала председателем в Евросовете Политика, 01:19
В России увеличилась госпошлина за оформление загранпаспорта Общество, 01:00