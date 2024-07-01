В Москве тарифы на ЖКХ выросли на 11%
В Москве с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексируют на 11%, следует из распоряжения правительства. Отопление подорожает на 10,5%, холодная вода — на 17,4%, горячая — на 11,9%, газ — на 11,2%.
Для каждого региона правительство установило как процент повышения, так и предельно допустимое отклонение. Так, в Московской области индекс установлен на уровне 10,7%, предельное отклонение — 4,9%.
В среднем по России цены выросли на 9,8%: больше всего в Забайкальском крае — до 15%, а меньше в Хакасии — на 4%. В среднем газ подорожает на 23%, горячая вода и водоотведение — на 11–14%, электроэнергия при одноставочном тарифе вырастет в цене на 8,7%.
В Минэкономразвития ранее отмечали, что в результате повышения тарифов в 2024 году средняя сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 кв. м, увеличится на 500–550 руб.
Тарифы на коммунальные услуги в России традиционно индексируют 1 июля. В 2022 году тарифы увеличили дважды: в июле и декабре, поэтому летом 2023 года индексацию не проводили.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ