В Москве тарифы на ЖКХ выросли на 11%

В России с 1 июля цены на ЖКХ выросли в среднем на 9,8%

В Москве с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексируют на 11%, следует из распоряжения правительства. Отопление подорожает на 10,5%, холодная вода — на 17,4%, горячая — на 11,9%, газ — на 11,2%.

Для каждого региона правительство установило как процент повышения, так и предельно допустимое отклонение. Так, в Московской области индекс установлен на уровне 10,7%, предельное отклонение — 4,9%.

В среднем по России цены выросли на 9,8%: больше всего в Забайкальском крае — до 15%, а меньше в Хакасии — на 4%. В среднем газ подорожает на 23%, горячая вода и водоотведение — на 11–14%, электроэнергия при одноставочном тарифе вырастет в цене на 8,7%.

В Минэкономразвития ранее отмечали, что в результате повышения тарифов в 2024 году средняя сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 кв. м, увеличится на 500–550 руб.

Тарифы на коммунальные услуги в России традиционно индексируют 1 июля. В 2022 году тарифы увеличили дважды: в июле и декабре, поэтому летом 2023 года индексацию не проводили.