Силуанов раскрыл, в каких случаях будет использоваться ФНБ

Силуанов: ФНБ с 2025 года будет использован при низкой цене нефти

Со следующего года средства ФНБ будут использованы в случае низкой цены на нефть и как источник для инфраструктурного развития, но не как средство балансировки бюджета, сообщил глава Минфина

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

С 2025 года Фонд национального благосостояния не будет использоваться как средство балансировки бюджета, заявил телеканалу «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов.

«Начиная со следующего [года] мы используем ФНБ исключительно как источник для обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть. Это первое. И второе, как источник для развития новых рынков и источник для инфраструктурного развития», — сказал он.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В пояснительной записке говорится, что на конец текущего года объем ФНБ оценивается в 11,055 трлн руб., или 5,6% ВВП, а в следующие три составит 12,8 трлн (6% ВВП), 14,9 трлн (6,5%) и 16,5 трлн (6,6%) соответственно.

Пополнение средств ФНБ в 2025–2027 годах ожидается в размере формирования дополнительных нефтегазовых доходов. В этом году пополнение должно составить 38,8 млрд руб., в 2025-м — 1,6 трлн руб., в 2026-м — 1,9 трлн руб., а в 2027-м — 1,3 трлн руб.

В 2025 году правительству поручено выделить не менее 300 млрд руб. из ФНБ на строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В этом году, как рассказывали в Минэкономразвития, из ФНБ планировали профинансировать проекты на сумму 880 млрд руб., в том числе завод «Газпрома» по сжижению газа в Усть-Луге. В июне нефтекомпания оценивала статус готовности комплекса в 32,3%.