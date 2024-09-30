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Власти предложили поднять отчисления взносов с зарплат в малом бизнесе

Власти запланировали увеличить порог зарплат, на который не распространяется льгота по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. «Деловая Россия» ранее предлагала более значительное повышение этого порога
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти увеличат с одного до полутора минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) порог зарплаты, с суммы превышения которого субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) платят пониженный тариф страховых взносов. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и соответствующих поправках в Налоговый кодекс, внесенных правительством в Госдуму.

В «Основных направлениях» говорится, что планируется «сохранение применения субъектами малого и среднего предпринимательства пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении выплат физическим лицам, с корректировкой предельного порога применения с 1 до 1,5 МРОТ». В 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. С начала 2025 года он вырастет на 16,5% и достигнет 22 440 руб., сообщал премьер-министр Михаил Мишустин.

Одновременно с 2025 года будет снижен страховой тариф для МСП в обрабатывающих отраслях до 7,6% — с 15% с части зарплат, превышающих 1,5 МРОТ.

Как действует и сколько стоит льгота

Льготу по уплате взносов во внебюджетные фонды для МСП ввели в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Размер страховых взносов с части зарплаты, превышающей один МРОТ, для них снизили до 15% вместо 30%. Соответственно, с части зарплаты до этого порога (то есть равной МРОТ) работодатель уплачивает 30% взносов. Из льготных 15% 10 процентных пунктов (п.п.) идет на обязательное пенсионное страхование и 5 п.п. — на обязательное медицинское страхование.

Исходя из МРОТ 2025 года по действующему порядку c зарплаты, равной полутора МРОТ, уплачивалось бы 8415 руб. страховых взносов. А при предлагаемом увеличении порога сумма взносов с такой зарплаты вырастет до 10 098 руб., то есть примерно на 1,7 тыс. руб. больше в месяц.

По состоянию на середину 2024 года численность занятых в МСП составляла 19,1 млн человек, следует из статистики в рамках нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. При условии, что у всех работников зарплаты равны или выше полутора МРОТ, мера теоретически может увеличить в 2025 году поступления страховых взносов примерно на 385 млрд руб. по сравнению с действующим порядком.

В «Основных направлениях» также указывается, что в совокупности такие меры, как предоставление малому бизнесу права на кредитные каникулы раз в пять лет, реализация программ льготного кредитования малого бизнеса и др., должны позволить реализовать одну из национальных целей развития России, а именно: обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, в 2024 году ВВП увеличится на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%, а к 2028 году выйдет на траекторию трехпроцентного роста.

Ранее с предложением увеличить страховые взносы для МСП вышла «Деловая Россия», писал РБК. Но они предлагали поднять планку, облагаемую 30-процентным тарифом, более значительно: до уровня двух МРОТ. Это будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке МСП, аргументировали в деловом объединении. Право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат «добросовестные социально ответственные предприятия, которые платят своим сотрудникам достойные зарплаты и обеспечивают их социальными гарантиями», считают там. В «Опоре России» тогда выступили против столь резкого роста фискальной нагрузки на МСП.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика Минфин федеральный бюджет МСП
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