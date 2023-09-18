Турция поможет поставить 1 млн т российского зерна в Африку
Анкара настроена на совместную работу с Москвой по поставкам 1 млн т российского зерна в страны Африки, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите «Конкордия» в Нью-Йорке, передает ANews.
По словам Эрдогана, в африканские страны необходимо поставлять гораздо больше зерна, чем сейчас.
«У меня были переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, мы ставим задачу отправить в бедные страны Африки 1 млн т зерна», — сказал он.
4 сентября Путин заявил, что Россия начнет бесплатно поставлять зерно шести странам Африки «через пару-тройку недель». Помимо этого, 1 млн т зерна отправят в Турцию для переработки и дальнейшей поставки нуждающимся регионам, добавил он.
По его словам, Россия также готова подумать о том, чтобы реанимировать зерновую сделку, из которой она вышла в конце июля, но только после того, как будут сняты ограничения на экспорт российской агропродукции.
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