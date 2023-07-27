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Шохин сравнил отношения с бизнесом из Африки с бутербродом без начинки

Глава РСПП Шохин сравнил отношения с бизнесом Центральной Африки с бутербродом без начинки
Север и юг Африки — «два кусочка аппетитного хлеба», но со странами в центре континента Россия торгует слабо, заявил глава РСПП. В МИДе признавали наличие дисбаланса в торговле
Александр Шохин
Александр Шохин (Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС)

Российские компании пока слабо сотрудничают с бизнесом из Центральной Африки, заявил на саммите Россия — Африка глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«У нас будет своего рода бутерброд, правда, пустой пока — два кусочка аппетитного хлеба — Северная Африка и Южная Африка, а середина у нас не то что выпала — мы с ней работаем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Шохина, термин «экваториальная Африка» не совсем корректен — речь идет о государствах, находящихся южнее Сахары и региона Сахель, являющегося переходным между пустыней и плодородной землей.

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Россия в основном торгует с северной и южной частями Африки. Территория от Сахеля до юга «пока не вовлечена в крупный торговый оборот с Россией», есть «дисбалансы в торговле», признавал посол по особым поручениям МИД России, глава секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров. По его словам, товарооборот со всеми африканскими странами составляет $18 млрд. Причем по подсчетам Международного торгового центра — International Trade Center, ITC, этот показатель составил $10,3 млрд.

Шохин сравнил отношения с бизнесом из Африки с бутербродом без начинки

Москва планирует через шесть лет, к 2030 году, добиться увеличения товарооборота с Африкой вдвое — до $36 млрд. К примеру, товарооборот Евросоюза с Африкой в 2022-м достиг $412,2 млрд, увеличившись в прошлом году почти на $100 млрд. Китай торгует с Африкой на $212,8 млрд, США — на $68,2 млрд, Турция — на $32,8 млрд.

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Саммит Россия — Африка проходит уже второй раз, он начался 27 июля. Заявленной целью встречи стало укрепление «всеобъемлющего и равноправного сотрудничества» Москвы с африканскими странами «во всех измерениях»: политика, безопасность, экономика, научно-техническое и гуманитарное направления.

Приехать согласились 17 лидеров африканских стран, почти вдвое меньше числа глав государств, посетивших встречу в 2019 году. Комментируя этот аспект саммита, в Кремле заявили, что во многом этом связано с рабочими планами политиков. «Есть и абсолютно неприкрытое наглое вмешательство США и Франции и попытки оказать давление на руководство стран, чтобы воспрепятствовать их участию в саммите. Это совершенно возмутительный факт, но он не помешает успешному проведению саммита», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Шохин РСПП Африка Саммит Россия — Африка Северная Африка Южная Африка
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