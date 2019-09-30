Россияне назвали «субъективную границу» бедности

В восприятии россиян семья живет в бедности, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тыс. руб., показало исследование Левада-центра. 40% респондентов сообщили, что их доходы ниже этой субъективной границы

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В представлении россиян семья живет в бедности, если доход одного члена семьи ниже 12,5 тыс. руб., следует из исследования Левада-центра (есть в распоряжении РБК). Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб.

Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса. Авторы исследования также попросили респондентов назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 16,8 тыс. руб. Нормальный в восприятии россиян доход получают только 7% опрошенных, следует из результатов опроса.

При установлении прожиточного минимума, то есть официальной границы бедности, власти ориентируются на возможности бюджетов различных уровней и склонны рассчитывать этот показатель с понижающим коэффициентом, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов. От величины прожиточного минимума зависит размер минимальной оплаты труда, а также социальных пособий и выплат.