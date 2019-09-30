Россияне назвали «субъективную границу» бедности

Обгоняющий инфляцию рост величины прожиточного минимума во втором квартале 2019 года (на 7,1% в годовом выражении) привел к увеличению уровня бедности в стране на 0,2 п.п. По итогам первого полугодия текущего года 19,8 млн россиян (13,5% населения) живут на доходы ниже установленного прожиточного минимума, следует из данных Росстата.
Ниже субъективной границы бедности
Согласно результатам исследования Левада-центра, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности, то есть 12,5 тыс. руб. в месяц. Доля россиян, получающих доход выше порога бедности (60%), в 2019 году оказалась ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 году (67%), но выше значения прошлого года (55%), следует из результатов исследования.
Рост доли граждан, заявивших в прошлом году о доходе ниже порога бедности, мог быть связан с влиянием политических факторов и ухудшением самоощущения респондентов, отмечают сотрудники исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab Степан Гончаров и Ольга Караева. Прежде всего к снижению показателей социального оптимизма привело объявление властями о повышении пенсионного возраста.
Давление падения реальных доходов
Представления о нормальном доходе отражают субъективное восприятие благосостояния, отмечают Гончаров и Караева. «Эта категория имеет для респондентов установочный, а не реальный характер», — утверждают эксперты. Снижение границы «нормального» уровня жизни в 2018 году могло стать следствием общего спада потребительских настроений во второй половине прошлого года, а рост в 2019 году — частичной компенсацией прошлогоднего падения.
С 2017 года разрыв между оценкой нормального дохода и фактическим среднедушевым доходом постепенно снижается. При отсутствии роста реальных располагаемых доходов это может свидетельствовать о снижении потребления и материальных притязаний, полагают социологи.
Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году показали околонулевой рост (на 0,1%). В первом полугодии 2019 года снижение продолжилось: доходы сократились на 1,3%. Сохранение негативной динамики привело к тому, что Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1%. Фактически это означает изменение реальных располагаемых доходов, близкое к нулю, второй год подряд.
Оценка нормального дохода существенно различается в зависимости от размера населенного пункта.
- В Москве средняя необходимая для нормальной жизни сумма находится в пределах от 51,7 тыс. до 59,8 тыс. руб.
- Оценки нормального уровня жизни жителей крупных (38,6–42,2 тыс. руб.) и средних городов (35,4–40,4 тыс. руб.) превышают аналогичный показатель для жителей сельской местности (31,4–35,1 тыс. руб.).
Опрос проведен социологами Левада-центра 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Данные опираются на оценки респондентами своих расходов в расчете на одного члена семьи и отражают субъективные представления. В исследовании приведены усредненные данные за год. Из анализа исключены верхний и нижний процентиль ответов.