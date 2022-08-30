«Ведомости» узнали об идеях Минпромторга по поддержке импортозамещения

Ведомство хочет почти в четыре раза снизить страховые взносы, предоставить промышленным кластерам льготные кредиты и налоговые послабления. Предложения разработаны по поручению президента и с учетом мнения участников отрасли

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Минпромторг подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, которые будут заниматься импортозамещением технологически сложной продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на датированный 22 августа документ министерства.

В частности, Минпромторг предлагает:

обнулить налог на прибыль;

ввести мораторий на налоговые проверки на один год, а затем в течение двух-трех лет с начала работы перевести кластеры в режим налогового мониторинга;

отменить плановые, камеральные и выездные таможенные проверки;

на семь лет снизить ставку страховых взносов для работников с 30 до 7,6%;

гарантировать закупку продукции с помощью механизма специнвестконтрактов (СПИК) — он предполагает заморозку фискальных условий и возможность получить статус единственного поставщика на госзакупках для инвестора;

поддержать реализацию стартовых объемов продукции: возмещать покупателям до половины затрат на приобретение пилотных партий;

предоставлять кластерам льготные кредиты.

Министерство также разрабатывает новый механизм льгот для предприятий обрабатывающей промышленности по кредитам на проекты по производству критической продукции, отмечается в документе. Займы на срок до десяти лет будут выдаваться по ставке 90% от ключевой, а остальную часть процентов банкам будет субсидировать правительство.

В документе говорится, что проекты соответствующих нормативных правовых актов сейчас находятся на межведомственном согласовании. Они должны вступить в силу не позднее 1 января 2023 года. Представитель Минпромторга подтвердил изданию подготовку предложений и добавил, что законопроект о необходимых поправках планируется внести в правительство в сентябре-октябре.

Промышленный кластер состоит из нескольких предприятий (согласно требованиям российского правительства, не менее десяти), между которыми существуют кооперационные связи. Сейчас в реестре Минпромторга 48 таких объединений. По словам замминистра Алексея Беспрозванных, ведомство реализует механизм поддержки промкластеров с 2016 года, с тех пор 16 кластерных проектов получили субсидии на общую сумму 3,3 млрд руб.

Президент Владимир Путин в июне поручил правительству к осени подготовить новый режим промышленных кластеров. Решения должны коснуться финансирования, налогообложения, поддержки производства на ранней стадии.

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Предложения по мерам поддержки в июле в Минпромторг направила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Последние просили освободить их от налога на имущество, снизить страховые взносы, субсидировать процентные ставки банкам, помочь поддержать спрос (в том числе с помощью субсидий на готовую продукцию).

В августе РБК со ссылкой на источники сообщал, что Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения, которая предполагает перевод некоторых отраслей в «квазиплан». Такой режим власти планируют распространить на судо- и авиастроение, фармацевтическую промышленность и производство оборудования, «иначе в нынешних условиях просто не начать производить», пояснил собеседник.

Источники РБК рассказали, что у Минпромторга еще до начала военной операции на Украине был список из более 2 тыс. позиций сырья, материалов, средств производства, критичных из-за отсутствия их серийного производства в России. В рамках импортозамещения государство планирует выяснить, готовы ли потребители покупать ту или иную продукцию, а затем найти площадки, которые могут ее производить, и определить конкретные привилегии и льготы для таких площадок. С финансовой точки зрения модель будет работать по принципу кластеров.

Необходимость в импортозамещении обострилась после того, как западные страны ввели против России санкции, в том числе ограничившие поставки в страну некоторых категорий товаров. Путин подчеркивал, что Москва должна стремиться к независимости в технологической сфере. По мнению президента, «все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать»: если Россия будет лишь повторять других, она рискует оказаться в позиции «постоянно догоняющих», предупреждал глава государства.