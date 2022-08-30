«Ведомости» узнали об идеях Минпромторга по поддержке импортозамещения
Минпромторг подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, которые будут заниматься импортозамещением технологически сложной продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на датированный 22 августа документ министерства.
В частности, Минпромторг предлагает:
- обнулить налог на прибыль;
- ввести мораторий на налоговые проверки на один год, а затем в течение двух-трех лет с начала работы перевести кластеры в режим налогового мониторинга;
- отменить плановые, камеральные и выездные таможенные проверки;
- на семь лет снизить ставку страховых взносов для работников с 30 до 7,6%;
- гарантировать закупку продукции с помощью механизма специнвестконтрактов (СПИК) — он предполагает заморозку фискальных условий и возможность получить статус единственного поставщика на госзакупках для инвестора;
- поддержать реализацию стартовых объемов продукции: возмещать покупателям до половины затрат на приобретение пилотных партий;
- предоставлять кластерам льготные кредиты.
Министерство также разрабатывает новый механизм льгот для предприятий обрабатывающей промышленности по кредитам на проекты по производству критической продукции, отмечается в документе. Займы на срок до десяти лет будут выдаваться по ставке 90% от ключевой, а остальную часть процентов банкам будет субсидировать правительство.
В документе говорится, что проекты соответствующих нормативных правовых актов сейчас находятся на межведомственном согласовании. Они должны вступить в силу не позднее 1 января 2023 года. Представитель Минпромторга подтвердил изданию подготовку предложений и добавил, что законопроект о необходимых поправках планируется внести в правительство в сентябре-октябре.
Промышленный кластер состоит из нескольких предприятий (согласно требованиям российского правительства, не менее десяти), между которыми существуют кооперационные связи. Сейчас в реестре Минпромторга 48 таких объединений. По словам замминистра Алексея Беспрозванных, ведомство реализует механизм поддержки промкластеров с 2016 года, с тех пор 16 кластерных проектов получили субсидии на общую сумму 3,3 млрд руб.
Президент Владимир Путин в июне поручил правительству к осени подготовить новый режим промышленных кластеров. Решения должны коснуться финансирования, налогообложения, поддержки производства на ранней стадии.
Предложения по мерам поддержки в июле в Минпромторг направила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Последние просили освободить их от налога на имущество, снизить страховые взносы, субсидировать процентные ставки банкам, помочь поддержать спрос (в том числе с помощью субсидий на готовую продукцию).
В августе РБК со ссылкой на источники сообщал, что Минпромторг разрабатывает новую модель импортозамещения, которая предполагает перевод некоторых отраслей в «квазиплан». Такой режим власти планируют распространить на судо- и авиастроение, фармацевтическую промышленность и производство оборудования, «иначе в нынешних условиях просто не начать производить», пояснил собеседник.
Источники РБК рассказали, что у Минпромторга еще до начала военной операции на Украине был список из более 2 тыс. позиций сырья, материалов, средств производства, критичных из-за отсутствия их серийного производства в России. В рамках импортозамещения государство планирует выяснить, готовы ли потребители покупать ту или иную продукцию, а затем найти площадки, которые могут ее производить, и определить конкретные привилегии и льготы для таких площадок. С финансовой точки зрения модель будет работать по принципу кластеров.
Необходимость в импортозамещении обострилась после того, как западные страны ввели против России санкции, в том числе ограничившие поставки в страну некоторых категорий товаров. Путин подчеркивал, что Москва должна стремиться к независимости в технологической сфере. По мнению президента, «все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать»: если Россия будет лишь повторять других, она рискует оказаться в позиции «постоянно догоняющих», предупреждал глава государства.