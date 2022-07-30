Налоговая предложила упростить возмещение НДС при экспорте в ЕАЭС

ФНС намерена автоматизировать возмещение НДС при импортно-экспортных операциях внутри ЕАЭС. Сейчас подтверждение нулевой ставки налога в торговле с партнерами по союзу бюрократически сложнее, чем с третьими странами

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет упростить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), которым пользуются экспортеры при вывозе товара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия). Сейчас экспортеры проходят сложную и долгую процедуру подтверждения права на льготу по нулевому НДС, подавая большой пакет документов. В налоговой считают возможным в будущем сделать этот процесс автоматизированным. Об этом рассказал начальник управления камерального контроля службы Алексей Касянюк на семинаре «Гармонизация налогового и таможенного регулирования в ЕАЭС», организованном НИФИ Минфина совместно с ФНС (РБК следил за трансляцией).

Зачем нужен новый механизм

Бизнесу, который реализует свою продукцию за рубеж, положена нулевая ставка НДС. Это означает, что они могут вернуть себе из бюджета «входящий» НДС, который включен в состав цены, например, за сырье, закупленное в России (НДС к уплате/возмещению — это разница между исходящим и входящим налогом). Льгота призвана стимулировать предпринимателей выходить на международный рынок. Чтобы получить возврат, нужно подтвердить факт экспортной операции.

Но компании сталкиваются с проблемой — при вывозе в третьи страны (не входящие в ЕАЭС) воспользоваться льготой проще, чем внутри союза, где действуют другие налоговые и таможенные правила. «Экспортеры жалуются на то, что более привлекательный с точки зрения открытости границ рынок ЕАЭС более сложно подтверждаем [в части права на нулевую ставку НДС], чем вывоз в третьи страны», — отметил Касянюк.

Если при вывозе в третьи страны экспортеры просто подают декларацию по НДС, оформляют таможенную декларацию на товары и затем должны подать документы, подтверждающие факт экспорта (чтобы получить возмещение), со странами ЕАЭС порядок сложнее, объясняет эксперт «Контур.Экстерн» Ирина Одарич. Если российская компания отправила товар в другую страну ЕАЭС, импортер должен перечислить импортный НДС в свою налоговую [страну, куда ввозится товар], а для подтверждения права российского экспортера на возмещение нужен большой пакет документов, включая заявление импортера о ввозе и уплате косвенных налогов в своей стране, — в итоге процесс длится дольше, объясняет она.

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Что конкретно предлагается

ФНС разрабатывает механизм отслеживания права на нулевой НДС для экспортеров, в основу которого ляжет трансграничный документооборот между хозяйствующими субъектами. «Из прямого общения между бизнесом фискально значимая информация идет в налоговую, и когда покупатель подтвердит приемку товара, то ФНС увидит, что экспорт состоялся и что экспортер имеет право на нулевую ставку», — пояснил работу будущего механизма Касянюк. ФНС рассматривает два пути получения налоговыми органами данных из обмена между бизнесом: либо через электронную площадку Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), либо через механизм обмена заявлениями между налоговыми администрациями.

По его словам, концепция автоматизированного механизма сформулирована в ходе обсуждений в ЕЭК, хотя детали еще прорабатываются. Однако, по словам Касянюка, вопрос внедрения новых правил не стоит на первом месте, поскольку много сил со стороны ФНС и бизнеса уходит на реализацию проекта по прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС, который стартовал в июле.

«Автоматизация упростит процесс не только в том, что надо будет подавать меньше документов, но и в том, что это станет гораздо быстрее: не надо будет ждать подтверждения от контрагента об уплате НДС на своей стороне, эти данные сразу же появятся в налоговой», — оценила инициативу Одарич.

В 2021 году Россия экспортировала в страны ЕАЭС товаров на сумму $45,8 млрд (в основном в Белоруссию и Казахстан: на $23,3 млрд и $18,5 млрд соответственно). РБК направил запрос ФНС.