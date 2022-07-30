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Налоговая предложила упростить возмещение НДС при экспорте в ЕАЭС

ФНС предложила автоматизировать возмещение НДС внутри Евразийского экономического союза
ФНС намерена автоматизировать возмещение НДС при импортно-экспортных операциях внутри ЕАЭС. Сейчас подтверждение нулевой ставки налога в торговле с партнерами по союзу бюрократически сложнее, чем с третьими странами
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет упростить возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), которым пользуются экспортеры при вывозе товара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия). Сейчас экспортеры проходят сложную и долгую процедуру подтверждения права на льготу по нулевому НДС, подавая большой пакет документов. В налоговой считают возможным в будущем сделать этот процесс автоматизированным. Об этом рассказал начальник управления камерального контроля службы Алексей Касянюк на семинаре «Гармонизация налогового и таможенного регулирования в ЕАЭС», организованном НИФИ Минфина совместно с ФНС (РБК следил за трансляцией).

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Зачем нужен новый механизм

Бизнесу, который реализует свою продукцию за рубеж, положена нулевая ставка НДС. Это означает, что они могут вернуть себе из бюджета «входящий» НДС, который включен в состав цены, например, за сырье, закупленное в России (НДС к уплате/возмещению — это разница между исходящим и входящим налогом). Льгота призвана стимулировать предпринимателей выходить на международный рынок. Чтобы получить возврат, нужно подтвердить факт экспортной операции.

Но компании сталкиваются с проблемой — при вывозе в третьи страны (не входящие в ЕАЭС) воспользоваться льготой проще, чем внутри союза, где действуют другие налоговые и таможенные правила. «Экспортеры жалуются на то, что более привлекательный с точки зрения открытости границ рынок ЕАЭС более сложно подтверждаем [в части права на нулевую ставку НДС], чем вывоз в третьи страны», — отметил Касянюк.

Если при вывозе в третьи страны экспортеры просто подают декларацию по НДС, оформляют таможенную декларацию на товары и затем должны подать документы, подтверждающие факт экспорта (чтобы получить возмещение), со странами ЕАЭС порядок сложнее, объясняет эксперт «Контур.Экстерн» Ирина Одарич. Если российская компания отправила товар в другую страну ЕАЭС, импортер должен перечислить импортный НДС в свою налоговую [страну, куда ввозится товар], а для подтверждения права российского экспортера на возмещение нужен большой пакет документов, включая заявление импортера о ввозе и уплате косвенных налогов в своей стране, — в итоге процесс длится дольше, объясняет она.

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Что конкретно предлагается

ФНС разрабатывает механизм отслеживания права на нулевой НДС для экспортеров, в основу которого ляжет трансграничный документооборот между хозяйствующими субъектами. «Из прямого общения между бизнесом фискально значимая информация идет в налоговую, и когда покупатель подтвердит приемку товара, то ФНС увидит, что экспорт состоялся и что экспортер имеет право на нулевую ставку», — пояснил работу будущего механизма Касянюк. ФНС рассматривает два пути получения налоговыми органами данных из обмена между бизнесом: либо через электронную площадку Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), либо через механизм обмена заявлениями между налоговыми администрациями.

По его словам, концепция автоматизированного механизма сформулирована в ходе обсуждений в ЕЭК, хотя детали еще прорабатываются. Однако, по словам Касянюка, вопрос внедрения новых правил не стоит на первом месте, поскольку много сил со стороны ФНС и бизнеса уходит на реализацию проекта по прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС, который стартовал в июле.

«Автоматизация упростит процесс не только в том, что надо будет подавать меньше документов, но и в том, что это станет гораздо быстрее: не надо будет ждать подтверждения от контрагента об уплате НДС на своей стороне, эти данные сразу же появятся в налоговой», — оценила инициативу Одарич.

В 2021 году Россия экспортировала в страны ЕАЭС товаров на сумму $45,8 млрд (в основном в Белоруссию и Казахстан: на $23,3 млрд и $18,5 млрд соответственно). РБК направил запрос ФНС.

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Инна Деготькова Инна Деготькова
НДС ЕАЭС ФНС налоги
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