ФНС дала новое послабление бизнесу с налоговыми долгами

ФНС дополнила мораторий на блокировку счетов при взыскании задолженностей с бизнеса новым смягчением. До 1 июня ведомство не будет применять обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам. Впрочем, есть оговорки

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) распорядилась расширить мораторий на применение мер принудительного взыскания с бизнеса, который не может уплачивать налоги и взносы из-за санкций. К введенному еще в марте запрету на приостановку операций по счетам при наличии недоимки по налогам фактически добавляется мораторий и на обеспечительные меры в виде блокировки счета по итогам налоговой проверки. Второе послабление, как и первоначальное, будет действовать до 1 июня 2022 года. Соответствующее распоряжение от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева получили территориальные налоговые органы. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием письма.

Уже объявленный мораторий подразумевает перенос сроков для применения мер взыскания. Но ФНС приняла во внимание вопросы от региональных управлений о применении обеспечительных мер после проведения налоговых проверок и предусмотрела временное смягчение «в целях снижения рисков неплатежеспособности налогоплательщиков — юрлиц и ИП, пострадавших в новых экономических условиях», говорится в письме. Теперь после вынесения решения о привлечении к ответственности за налоговое нарушение по итогам проверки до 1 июня нельзя будет применять обеспечительные меры в виде приостановки операций по счету в банке. Это позволит «провинившемуся» бизнесу продолжать работу, делать необходимые закупки и совершать платежи, а расплатиться по налоговым долгам — позже, объясняют РБК эксперты.

Однако новая мера поддержки будет применяться с важной оговоркой: если налоговый орган увидит основания полагать, что налогоплательщик точно не выполнит свои обязательства, счет заблокируют, несмотря ни на что.

Антикризисные меры налоговиков

На данный момент ФНС приняла несколько мер поддержки для бизнеса, у которого могут возникнуть проблемы с уплатой налогов, сборов и страховых взносов в связи с действием жестких западных санкций. В частности, налоговым органам с 9 марта запрещено инициировать банкротство налогоплательщиков. Еще два послабления, включая новое, касаются налогоплательщиков, у которых выявлены задолженности, но до банкротства еще не дошло.

Первый, мартовский запрет распространяется на принятие решений о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников. Эта мера воздействия на налогоплательщика предусмотрена ст. 46 Налогового кодекса.

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Новое решение, которому предстоит действовать до начала лета, касается случаев, когда налоговый орган провел налоговую проверку, выявил нарушения и вынес решение о применении обеспечительных мер в виде приостановки операций по счетам. Эта мера защиты от невыплаты задолженностей предусмотрена ч. 10 ст. 101 Налогового кодекса, а сам порядок приостановки операций содержится в ст. 76 кодекса.

В норме эти положения предусматривают такой алгоритм: если стоимость имущества должника, на которое можно наложить обеспечительные меры, меньше суммы доначислений по итогам проверки, то налоговики могут дополнительно заморозить счет бизнеса на сумму начислений, не покрываемую стоимостью имущества. При этом решение об обеспечительных мерах должно выноситься только при наличии «достаточных оснований», следует из Налогового кодекса.

Важность для бизнеса

Обеспечительные меры применяются, когда еще не вступило в силу решение о взыскании и само взыскание не началось. Введенный в марте мораторий задействуется, когда налоговый орган уже выявил неуплату, выставил требование и после его неисполнения произошла блокировка счета. На самом деле обеспечительными мерами завершалась почти каждая налоговая проверка, отмечает ведущий юрист практики «Налоговые споры» юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков. «Причем на практике преимущественно вводятся именно приостановки операций по счетам, поскольку налоговый орган не находит у налогоплательщика имущества, на которое можно наложить запрет на отчуждение», — объясняет он.

Эксперт обращает внимание на такую практическую проблему. «Налоговые органы не особо стремятся анализировать активы налогоплательщика, ограничиваясь сугубо анализом наличия транспортных средств и недвижимости, совершенно забывая про дебиторскую задолженность, готовую продукцию, сырье и т.д.», — говорит он. В итоге налогоплательщик сталкивается с ситуацией, когда он не может пользоваться денежными средствами на счетах, что останавливает работу бизнеса. «Налоговый орган, применяя такие меры, ставит и себя в невыгодное положение. Ведь чтобы налогоплательщик имел возможность погасить доначисления, ему необходимо вести бизнес, получать денежные средства от своих заказчиков, покупателей, а это становится невозможным», — утверждает Земченков.

Отсрочка по принятию решений о блокировке счетов как обеспечительной мере позволит предпринимателям продолжать деятельность, а после 1 июня исполнить решения о взыскании налога, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов — в идеале без существенных финансовых последствий для себя, обнадежила управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова.

Лексическое различие

Однако, как и в случае с исходным мартовским мораторием, ФНС предусмотрела инструменты контроля за неблагонадежными налогоплательщиками. Если налоговики заподозрят, что должник может вывести активы, поблажки для него действовать не будут.

Согласно формулировке Налогового кодекса, обеспечительные меры как средство защиты от невыполнения решения налогового органа применяются, когда без них выполнение решения может быть «затруднено» или «станет невозможным». Однако в новом письме ФНС эти два случая разделяются: если неприменение обеспечительных мер может только «затруднить» взыскание в дальнейшем, то мораторий до 1 июня сработает и обеспечительные меры отложат. Но во втором случае налоговая будет действовать, как раньше.

«В случае если есть достаточные основания полагать, что непринятие обеспечительных мер может сделать невозможным в дальнейшем исполнение такого решения [по результатам проверки], обеспечительные меры применяются в полном объеме», — отмечается в письме налоговой службы. Какие основания являются «достаточными», в документе не уточняется.

РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

Загвоздка в том, что четких критериев «затруднительности» и «невозможности» нет: на практике налоговый орган, как правило, не разъясняет, почему он считает, что впоследствии произвести взыскание будет затруднительно или же невозможно, сетует Земченков. «При желании основания о невозможности дальнейшего взыскания сотрудники инспекций находят в большинстве случаев», — уточняет он. По мнению юриста, новый мораторий станет хорошим механизмом для поддержки бизнеса, только если будет реально работать.

На практике оговорка о достаточности оснований для применения обеспечительных мер может игнорироваться налоговыми органами, соглашается Спиридонова. «Поэтому даже в прежней стабильной экономической обстановке судебная практика изобиловала делами об оспаривании введенных обеспечительных мер», — говорит она.