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ФНС продлила мораторий на блокировку счетов должников

ФНС решила продлить на месяц запрет на блокировку счетов компаний с задолженностями. Мораторий будет дейстовать до 1 июля, а после его истечения у должников будет еще две недели до приостановки операций, чтобы погасить недоимки
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) продлила до 1 июля действие своего моратория на решения о приостановке операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих налоговые долги. Соответствующее письмо региональным органам ФНС от 31 мая за подписью главы службы Даниила Егорова есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к ведомству.

Запрет на блокировку счетов компаний-должников налоговая служба ввела распоряжением от 10 марта, в нем предусмотрен срок действия меры до 1 июня. Как следует из новой директивы, речь идет о продлении мер, описанных в мартовском распоряжении. В нем прописывались исключения, когда мораторий действовать не будет.

К исключениям относятся случаи, когда установлено, что непринятие мер может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В такой ситуации приостановление операций по счетам может быть применено, но только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа, либо заместителем руководителя ФНС. Это возможно, например, если инспекторы заподозрят, что компания хочет скрыть активы или иным способом остановить взыскание недоимки. По данным ФНС, такие исключения коснулись одной из 1000 компаний.

Вместе с тем налоговым органам поручается с 1 июля (то есть после окончания действия моратория) и до отдельного распоряжения не приостанавливать операции по счетам до истечения двухнедельного срока с момента направления в банк поручения ФНС о списании и перечислении в бюджет задолженности по налогам и сборам. Таким образом, у бизнеса после 1 июля будет еще дополнительно две недели до блокировки банковского счета, чтобы погасить долги. Вместе со сроком на добровольное исполнение требования это не меньше полутора месяцев от срока уплаты.

Как пояснили в пресс-службе ФНС в ответ на запрос РБК, служба уже видит позитивные изменения в финансовых показателях компаний, принимая во внимание введенные правительством меры по переносу сроков страховых взносов и налоговых платежей по упрощенной системе налогообложения, но в ФНС также должны отстаивать и интересы бюджета.

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Как писал РБК, в период санкционного давления ФНС дала бизнесу с долгами ряд послаблений. Как отмечали эксперты, мораторий на блокировку счетов позволяет компаниям продолжать деятельность, делать закупки и совершать платежи, а расплатиться по налоговым долгам — позже.

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Эффективность меры

Приостановки операций по счетам — одна из самых эффективных мер, побуждающих компании оплачивать задолженности, сообщили в ФНС на запрос РБК. «Это режим, когда в случае невыполнения требования об уплате налога налоговая инспекция одновременно с поручением на перечисление долга в бюджет с одного счета «замораживает» до погашения неуплаченную сумму налогов на других счетах, чтобы избежать вывода средств из-под взыскания», — пояснили в ведомстве.

Директива о почти полном временном отказе от применения подобных мер, принятая в начале марта, позволила оставить в экономике более 650 млрд руб. для компенсации недостатка ликвидности в наиболее рисковый период. Его почувствовали те бизнесы, кто не мог справиться с обязательствами за 2021 год и первый квартал 2022 года в марте, апреле и мае. «В отчетности ФНС эта цифра сейчас выражается в росте задолженности, но понятно, что этот долг — фактическое временное кредитование налогоплательщиков в ситуации, когда другие источники не были доступны», — подчеркнули в ФНС.

По данным службы, за период после выпуска письма руководителя в марте было отложено выставление ордеров на более 600 тыс. приостановок операций. Одновременно было существенно уменьшено и направление документов на взыскание налогового долга приставам — это еще около 300 тыс. документов взыскания, которые не превратились в исполнительные производства.

Дополнительной мерой после истечения срока продленного моратория «для плавного перехода будет более мягкий способ взыскания», объяснили в ФНС. Если раньше приостановка операций по счетам применялась сразу в момент поручения о взыскании в банк, то теперь у бизнеса будет дополнительный льготный период в две недели для решений по восполнению ликвидности. При этом ФНС будет продолжать вести оперативный мониторинг ситуации с задолженностями, «помня о фискальных интересах», предупредили в ведомстве. Кроме того, «служба намерена продолжать искать способы таргетированно поддерживать бизнес, сохраняя его всеми доступными службе средствами».

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Инна Деготькова Инна Деготькова
ФНС мораторий блокировка счетов санкции Даниил Егоров
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