Эксперты спрогнозировали темы переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции 5 августа встретятся в Сочи. Опрошенные РБК эксперты ожидают, что они разрешат разногласия насчет Сирии и обсудят практическую реализацию соглашения о вывозе украинского зерна из черноморских портов

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи, состоявшейся 19 июля 2022 года (Фото: Sergei Savostyanov / AP)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут 5 августа переговоры в Сочи, где обсудят двусторонние отношения и региональную повестку, сообщил журналистам 26 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На следующий день он уточнил, что в повестке встречи также вывоз украинского зерна по морю в соответствии с соглашениями между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанными 22 июля (в Стамбуле уже начал работу совместный координационный центр, созданный для реализации договоренностей), и тема военно-технического сотрудничества.

В последний раз лидеры двух стран встречались 19 июля в Тегеране, в рамках астанинского формата по Сирии. Также на встрече присутствовал президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему потребовалась новая встреча через две недели, разбирался РБК.

Новые договоренности по Сирии

По мнению директора Центра изучения современной Турции Амура Гаджиева, важен контекст, в котором будут проходить переговоры в Сочи. Прежде всего эксперт обращает внимание на договоренности, достигнутые на трехсторонних переговорах в Тегеране, где лидеры России, Турции и Ирана договорились развивать взаимодействие не только по вопросу сирийского урегулирования, но и по другим темам. Впрочем, проблемы в Сирии сохраняют свою актуальность. «Турция неоднократно заявляла, что находится в полной боевой готовности для проведения очередной операции на севере Сирии в отношении Отрядов народной самообороны сирийских курдов (YPG). Судя по совместному заявлению, Россия и Иран выступили против данного шага», — прокомментировал Гаджиев РБК.

Переговоры в Сочи не рядовая встреча, отметил в беседе с РБК профессор кафедры международных отношений Ближневосточного технического университета Турции Хусейн Багджи, уточнив, что инициатива, вероятно, исходила от турецкого лидера. «В то время как никто не готов говорить с Путиным, Эрдоган намерен с ним встретиться. Переговоры в астанинском формате расцениваются Анкарой как провал турецкой дипломатии. Были очень большие ожидания, но они не оправдались. Турецкая операция в Сирии была отложена, поскольку иранцы и русские дали понять, что не приветствуют эту интервенцию», — пояснил Багджи.

Расхождения России и Турции относительно Сирии потенциально могут стать основой для нового конфликта между странами, но у Москвы и Анкары накоплен опыт разрешения разногласий, и в Сочи лидеры двух стран смогут его использовать, считает заведующий отделением политологии и международных отношений Университета им. Сютчу Имама в Анкаре Торгул Исмаил. «Еще в 2018 году главы государств договорились в Сочи о борьбе с террористическими группами на севере Сирии. Россия должна была отодвинуть Отряды народной самообороны сирийских курдов и Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Турция считает террористами, на 30 км от Мембича и Евфрата, но российская сторона до сих пор этого не сделала. Это главный вопрос», — заявил Исмаил РБК.

Анонсированная в начале лета военная операция Турции на севере Сирии должна была проходить именно в этих зонах, пояснил эксперт. По его мнению, для ее успеха Анкаре необходимо сперва договориться с Москвой. Исмаил отметил, что российская позиция по этому вопросу, на его взгляд, сейчас ближе к американской, хотя три страны находятся на разных полюсах сирийского конфликта.

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Практические аспекты вывоза украинского зерна

Обсуждение функционирования морского коридора для вывоза застрявшего в украинских портах зерна также крайне важно, считает Багджи. Он напомнил, что достигнутое в Стамбуле соглашение выгодно не только Украине, но и России. По мнению Исмаила, в Сочи стороны не могут не затронуть недавний удар российских войск по порту Одессы.

24 июля Минобороны России сообщило, что ВМФ уничтожил в порту украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon. Позднее Дмитрий Песков заявил, что удар не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации соглашения о вывозе украинского зерна и что он не может прервать процесс отгрузки. Но заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в понедельник заявил, что удар по Одессе не способствует осуществлению зерновой сделки.

«Стороны договорились о зерновом коридоре, и сразу же после этого был нанесен удар по Одессе. Это необходимо обсудить, чтобы не было никаких эксцессов в дальнейшем. Всего в порту города застряло около 80 судов, из них большинство турецкие. Их простой — это удар по экономике Турции», — поясняет Исмаил.

Гаджиев обращает внимание на позицию США относительно зерновой сделки. «В условиях начала работы совместного координационного центра со стороны США звучали практически провокационные заявления, что они рассматривают альтернативные варианты доставки украинского зерна на мировые рынки. На этом фоне в США направился представитель правительства Турции, чтобы понять, что значат эти заявления. Оказалось следующее: США остались в контексте стамбульских соглашений не у дел и теперь пытаются внести какие-то поправки, с помощью которых укрепят свои позиции», — утверждает Гаджиев. В Вашингтоне рассчитывали, что примут непосредственное участие в разрешении глобального продовольственного кризиса, продолжил эксперт, но Россия, Украина и Турция решили дело на региональном уровне, хотя и при поддержке ООН. По мнению Гаджиева, Вашингтон вполне мог представить турецкой стороне альтернативу стамбульским договоренностям, которые Анкара теперь может обсуждать с Москвой.

Гаджиев не думает, что по итогам дискуссии в Сочи последуют радикальные решения. «Скорее всего, это уточнение позиций по украинской проблеме и сирийскому урегулированию какого-то прорывного соглашения ожидать не приходится», — резюмировал эксперт.