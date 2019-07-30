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Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Рейтинговое агентство Scope Ratings подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB-, но улучшило по нему прогноз со стабильного на позитивный. Scope полагает, что возможные санкции против госдолга не принесут большого ущерба
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Базирующееся в Германии рейтинговое агентство Scope Ratings (оно не входит в большую тройку американских рейтинговых агентств, но стремится составить им конкуренцию. — РБК) подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB- и улучшило прогноз по нему со стабильного на позитивный. Этот прогноз отражает возможность повышения рейтинга в перспективе 12–18 месяцев, если Россия продолжит осмотрительную бюджетную политику, а потенциальный рост ВВП увеличится в результате структурных реформ, говорится в обзоре Scope Ratings (есть у РБК).

Сейчас рейтинг России по версии Scope находится на том же уровне, что и у Кипра, Румынии и Хорватии. Он чуть выше, чем в среднем у трех ведущих рейтинговых агентств США (Moody’s, S&P и Fitch).

У России в чистом виде почти нет долгов

Scope считает, что главной силой России являются качество ее государственных финансов и устойчивость к внешним рискам. Однако ключевыми негативными факторами являются низкий потенциал роста, проблемы с госуправлением и риск усиления санкций.

  • Публичный госдолг России составил по итогам 2018 года лишь 14% ВВП, и Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует его увеличение лишь до 16,9% к 2024 году — существенно ниже уровня, который российское правительство считает потенциально опасным (20% ВВП).
  • Госдолг за вычетом бюджетных остатков на счетах и активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет по итогам 2018 года менее 1% ВВП — один из самых низких подобных показателей для государств, рейтингуемых Scope.
  • Кроме того, валютные риски в составе госдолга невелики: около 75% общего долга номинировано в рублях. Поэтому Scope не ожидает, что возможные санкции против российского суверенного долга существенно повлияют на способность правительства обслуживать свои обязательства.

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Scope отмечает четкую приверженность России новому бюджетному правилу (по которому Минфин направляет доходы от нефти дороже $40 за баррель в постоянных ценах на покупку валюты с последующим ее сбережением в ФНБ), качественное администрирование налоговых сборов и снижение пенсионных расходов за счет повышения пенсионного возраста.

В агентстве считают, что значительный размер накопленных валютных резервов (которые продолжают расти) дает России пространство для маневра на случай ужесточения санкций. Валютные резервы на 1 июля составили $407,6 млрд (не считая золота еще на $100 млрд), что в теории бы позволило 20 месяцев оплачивать импорт товаров в страну, отмечается в релизе Scope.

Хронические ограничители

В то же время российские рейтинги ограничиваются низким потенциальным ростом экономики (1,5% по оценке Scope), который, в свою очередь, является отражением:

  • чрезмерной зависимости от нефти и газа (более 60% экспорта в прошлом году);
  • высоких тарифов естественных монополий;
  • слабой инфраструктуры и заметных региональных различий в экономической динамике;
  • плохой демографии: сокращающееся население в трудоспособном возрасте и растущее количество пожилых, что негативно влияет на производительность труда.

Согласно данным Росстата, в 2018 году население России сократилось впервые за десять лет, почти на 100 тыс. человек. А коэффициент демографической нагрузки старшими возрастами (количество лиц старше 65 лет в расчете на 100 человек в трудоспособных возрастах) увеличился до 21,5 (по сравнению с 20,8 в 2017 году) и, по прогнозу ООН, вырастет до 30,5 к 2030 году.

«Кроме того, сложная сеть взаимосвязанных государственных компаний в отраслях горной добычи, обрабатывающем производстве и секторе услуг поднимает вопросы о том, насколько государственная власть используется ради частной выгоды, включая коррупцию», — указывает Scope.

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S&P оставил российский рейтинг без изменений

Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом. S&P по традиции отметило низкий госдолг России, консервативную бюджетную политику, устойчивость платежного баланса и крупный размер золотовалютных резервов. Но S&P чуть серьезнее отнеслось к риску усиления санкций, отметив, что может предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие два года в случае «существенного ужесточения санкций иностранных правительств в отношении, в частности, крупных государственных энергетических компаний или системно значимых банков». Также агентство указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».

Автор: Иван Ткачёв
Теги: рейтинговое агентство, суверенный рейтинг страны, западные санкции
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