Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

- Госдолг за вычетом бюджетных остатков на счетах и активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) составляет по итогам 2018 года менее 1% ВВП — один из самых низких подобных показателей для государств, рейтингуемых Scope.
- Кроме того, валютные риски в составе госдолга невелики: около 75% общего долга номинировано в рублях. Поэтому Scope не ожидает, что возможные санкции против российского суверенного долга существенно повлияют на способность правительства обслуживать свои обязательства.
Scope отмечает четкую приверженность России новому бюджетному правилу (по которому Минфин направляет доходы от нефти дороже $40 за баррель в постоянных ценах на покупку валюты с последующим ее сбережением в ФНБ), качественное администрирование налоговых сборов и снижение пенсионных расходов за счет повышения пенсионного возраста.
В агентстве считают, что значительный размер накопленных валютных резервов (которые продолжают расти) дает России пространство для маневра на случай ужесточения санкций. Валютные резервы на 1 июля составили $407,6 млрд (не считая золота еще на $100 млрд), что в теории бы позволило 20 месяцев оплачивать импорт товаров в страну, отмечается в релизе Scope.
В то же время российские рейтинги ограничиваются низким потенциальным ростом экономики (1,5% по оценке Scope), который, в свою очередь, является отражением:
- чрезмерной зависимости от нефти и газа (более 60% экспорта в прошлом году);
- высоких тарифов естественных монополий;
- слабой инфраструктуры и заметных региональных различий в экономической динамике;
- плохой демографии: сокращающееся население в трудоспособном возрасте и растущее количество пожилых, что негативно влияет на производительность труда.
Согласно данным Росстата, в 2018 году население России сократилось впервые за десять лет, почти на 100 тыс. человек. А коэффициент демографической нагрузки старшими возрастами (количество лиц старше 65 лет в расчете на 100 человек в трудоспособных возрастах) увеличился до 21,5 (по сравнению с 20,8 в 2017 году) и, по прогнозу ООН, вырастет до 30,5 к 2030 году.
«Кроме того, сложная сеть взаимосвязанных государственных компаний в отраслях горной добычи, обрабатывающем производстве и секторе услуг поднимает вопросы о том, насколько государственная власть используется ради частной выгоды, включая коррупцию», — указывает Scope.
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом. S&P по традиции отметило низкий госдолг России, консервативную бюджетную политику, устойчивость платежного баланса и крупный размер золотовалютных резервов. Но S&P чуть серьезнее отнеслось к риску усиления санкций, отметив, что может предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие два года в случае «существенного ужесточения санкций иностранных правительств в отношении, в частности, крупных государственных энергетических компаний или системно значимых банков». Также агентство указало на «неопределенность относительно механизма передачи власти в 2024 году».