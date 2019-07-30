Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

Рейтинговое агентство Scope Ratings подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB-, но улучшило по нему прогноз со стабильного на позитивный. Scope полагает, что возможные санкции против госдолга не принесут большого ущерба

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Базирующееся в Германии рейтинговое агентство Scope Ratings (оно не входит в большую тройку американских рейтинговых агентств, но стремится составить им конкуренцию. — РБК) подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB- и улучшило прогноз по нему со стабильного на позитивный. Этот прогноз отражает возможность повышения рейтинга в перспективе 12–18 месяцев, если Россия продолжит осмотрительную бюджетную политику, а потенциальный рост ВВП увеличится в результате структурных реформ, говорится в обзоре Scope Ratings (есть у РБК).

Сейчас рейтинг России по версии Scope находится на том же уровне, что и у Кипра, Румынии и Хорватии. Он чуть выше, чем в среднем у трех ведущих рейтинговых агентств США (Moody’s, S&P и Fitch).

У России в чистом виде почти нет долгов

Scope считает, что главной силой России являются качество ее государственных финансов и устойчивость к внешним рискам. Однако ключевыми негативными факторами являются низкий потенциал роста, проблемы с госуправлением и риск усиления санкций.