Росстат ухудшил оценку сокращения населения России

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала доклад о «социально-экономическом положении России», в котором содержится общая характеристика воспроизводства населения страны.

В документе отмечается, что за 2018 год численность населения сократилась на 93,5 тыс.человек, или на 0,06%. При этом годом ранее — увеличилась на 76,1 тыс. человек, или на 0,05%. «Численность постоянного населения России на 1 января 2019 года составила 146,8 млн.человек <...> миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль населения», — говорится в сообщении.