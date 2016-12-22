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В Чечне назвали источники средств на ВСМ в Грозный
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В Чечне назвали источники средств на ВСМ в Грозный
Экономика, 08:50
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В Чечне назвали источники средств на ВСМ в Грозный
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов допустил привлечение зарубежных инвестиций для строительства высокоскоростной железной дороги в Грозный
Альви Каримов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Источниками средств на реализацию проекта высокоскоростной железной дороги в Чечню могут стать федеральный бюджет, отраслевые корпорации, а также инвестиционные фонды, вкладывающие деньги в инфраструктуру, рассказал РБК пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

«Много говорят, что Северный Кавказ слабо развит, а ВСМ это тот проект, который без больших бюджетных инвестиций может быть реализован и может способствовать развитию страны. В мире денег много, разных инвестфондов, разных компаний, откуда можно вложить деньги», — пояснил Каримов.

По его мнению, «такой масштабный проект не строится одной республикой и не может быть построен даже группой регионов, это федеральный проект».

«Самое главное, что есть понимание целесообразности строительства такой магистрали. Об этом же говорил заместитель министра транспорта [Алан Лушников]. По этой трассе [пройдут] густонаселенные регионы и есть большой потенциал развития — это самое главное», — отметил он.

По словам Каримова, вопрос привлечения средств «встанет, когда уже будет утвержден какой-то проект». «Рамзан Ахматович (глава Чеченской республики. — РБК) в этих вопросах смотрит далеко вперед. Когда-то существовали транспортные пути через Грозный, Махачкалу по которым двигалось огромное количество грузов, и двигалось не только по территории России, но они доходили до Баку, Тегерана», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Представитель главы республики уточнил, что страны Юго-Восточной Азии за прошедшие годы «создали большие транспортные коридоры, которые ведут в Европу, хотя самые удобные пути пролегают по России». «Естественно строительство не может быть осуществлено в короткое время, но, если сейчас не начать, мы останемся далеко позади», — подчеркнул он.

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Впервые о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой о постройке ВСМ от Краснодара до Грозного, сообщал «Коммерсантъ». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема строительства такой ВСМ действительно поднималась.

При этом Песков пояснял, что подобных «визионерских проектов» на столе «очень много», но какие из них окажутся рентабельными, может показать только «очень детальная проработка соответствующими ведомствами».

Позже замглавы Минтранса России Алан Лушников отмечал, что строительство такой ВСМ «в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект».

ВСМ в Грозный — не первый подобный проект. Долгое время в России планировалось начать строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Казань. Так, в апреле правительство России увеличило уставный капитал ОАО «РЖД» на 25,8 млрд руб. При этом часть средств решено было направить именно на строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань.

Авторы: Егор Губернаторов, Валерий Романов.
Теги: Чечня , железная дорога , Альви Каримов , Инвестиции
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